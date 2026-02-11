Forr a levegő A Nagy Őben: Kiara Lord nem tud leállni

A műsor első csókja is köztük csattant el a jakuzziban, és úgy tűnik, a szenvedély azóta sem csillapodott. Kiara Lord a többi lány előtt is bevallotta: folyamatosan Stohl jár a fejében, és már nem is igazán érdekli a beszélgetés, inkább az intimitásra koncentrálna.

Kiara Lord

Fotó: MW Boulvár

A Nagy Ő Kiara

A felnőttfilmes szerint a csók „tökéletes” volt, olyan élmény, mintha saját magával csókolózott volna – szerinte minden passzolt köztük.

Számomra rendkívüli meglepetés volt, hogy mennyire összeillünk csók szempontjából Andrással

–számolt be a történtek után Kiara.

A többiek azonban nem ennyire biztosak a dologban: volt, aki úgy véli, Kiara számára ez inkább verseny, és Stohl András csupán a trófea.

