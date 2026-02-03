Lebukott Kiara Lord: kiderült, hogy mi az igazi neve – videó

Kiara Lord, a tartalomgyártó és felnőttfilmes azért szállt harcba a Nagy Ő-ben, hogy elnyerje Stohl András szívét. A műsor hétfői adásában ismét randevún vett részt a színésszel, ahol egy eddig kevésbé hangsúlyos részlet is napvilágra került.
Újabb fordulat a Nagy Ő pornószínésznőjével kapcsolatban
Az, hogy Kiara Lord nem a valódi nevét használja, önmagában már egyáltalán nem számít hírnek, különösen az olyan tapasztalt olvasók számára, mint ön, esetleg kegyed. Azonban most nem ez volt az egyetlen újdonság a Nagy Ő aktuális adásában.
A pornószínésznő, akiről már számtalanszor írtunk botrányos kijelentései, életvitele és korábbi balhéi miatt, ezúttal egészen mással került reflektorfénybe.
Ezúttal nem a Farm VIP-ben tett kijelentései, nem a Nagy Ő-ben történt durva jelenetek, és nem is erotikus tartalmú munkássága miatt beszélnek róla.
Nem azért, mert ízletes dolgot vett a szájába, nem azért, mert korábban erotikus, felnőttfilmes produkciókban szerepelt, és nem is egy újabb botrányos lépés miatt. Most ugyanis Kiara Lord véletlenül elkotyogta, mi az igazi neve.
Kiara Lord igazi neve élő adásban hangzott el
A randi során a páros a Sztárban Sztár All Stars forgatására látogatott el, ahol Stohl András bemutatta Kiara Lordot Liptai Claudiának. A bemutatkozás azonban váratlan fordulatot vett: a felnőttfilmes kapásból Katalinként mutatkozott be, majd gyorsan kijavította magát. Később derült ki, hogy Kiara Lord eredetileg Sapkin Katalin néven született, így Kiara Lord igazi neve hivatalosan is napvilágra került – számolt be a BORS.