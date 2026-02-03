Hírlevél
Lebukott Kiara Lord: kiderült, hogy mi az igazi neve – videó

Az egykori pornószínésznő ismét gondoskodott róla, hogy beszéljenek róla. A Kiara Lord körüli figyelem ezúttal nem botrány, hanem egy váratlan elszólás miatt erősödött fel. A Nagy Ő legutóbbi adásában olyan információ hangzott el, amely még a sokat látott nézőket is meglepte.
Kiara Lord, a tartalomgyártó és felnőttfilmes azért szállt harcba a Nagy Ő-ben, hogy elnyerje Stohl András szívét. A műsor hétfői adásában ismét randevún vett részt a színésszel, ahol egy eddig kevésbé hangsúlyos részlet is napvilágra került.

A Nagy Ő című műsor sajtótájékoztatóján is villantott Kiara Lord
A Nagy Ő című műsor sajtótájékoztatóján is villantott Kiara Lord
Fotó: MW Boulvár

Újabb fordulat a Nagy Ő pornószínésznőjével kapcsolatban

Az, hogy Kiara Lord nem a valódi nevét használja, önmagában már egyáltalán nem számít hírnek, különösen az olyan tapasztalt olvasók számára, mint ön, esetleg kegyed. Azonban most nem ez volt az egyetlen újdonság a Nagy Ő aktuális adásában. 

A pornószínésznő, akiről már számtalanszor írtunk botrányos kijelentései, életvitele és korábbi balhéi miatt, ezúttal egészen mással került reflektorfénybe.

Ezúttal nem a Farm VIP-ben tett kijelentései, nem a Nagy Ő-ben történt durva jelenetek, és nem is erotikus tartalmú munkássága miatt beszélnek róla. 

Nem azért, mert ízletes dolgot vett a szájába, nem azért, mert korábban erotikus, felnőttfilmes produkciókban szerepelt, és nem is egy újabb botrányos lépés miatt. Most ugyanis Kiara Lord véletlenül elkotyogta, mi az igazi neve.

Kiara Lord
Fotó: TV2

Kiara Lord igazi neve élő adásban hangzott el

A randi során a páros a Sztárban Sztár All Stars forgatására látogatott el, ahol Stohl András bemutatta Kiara Lordot Liptai Claudiának. A bemutatkozás azonban váratlan fordulatot vett: a felnőttfilmes kapásból Katalinként mutatkozott be, majd gyorsan kijavította magát. Később derült ki, hogy Kiara Lord eredetileg Sapkin Katalin néven született, így Kiara Lord igazi neve hivatalosan is napvilágra került – számolt be a BORS.

 

 

