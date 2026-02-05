Kiara Lord kitálalt, szaftos részleteket árult el az életéről

Szerinte az egészséges önszeretet Magyarországon még mindig tabu, ezért kap annyi támadást. Kiara Lord úgy látja, sokan irigylik azt az érzést, amikor valaki jól van önmagával.

Kiara Lord mindent megtesz majd, hogy ő legyen a Nagy Ő választottja.

Kiara Lord nem kér bocsánatot senkitől

A műsorban gyakran borzolja a kedélyeket, mert kimondja azt, amit mások csak gondolnak.

Az legyen, amit én szeretnék!

– vallja be őszintén, és nem is próbál megfelelni senkinek. Elmondása szerint mindig makacs és önfejű volt, és ezen esze ágában sincs változtatni. Úgy érzi, az embereket különösen az zavarja, hogy szépnek tartja magát, és ezt nyíltan ki is mondja.

Aki nem utálja magát, azt nem szeretik

– fogalmazott provokatívan.

Bevallotta azt is, hogy a visszajelzések legfeljebb a férfiak részéről számítanak neki. A magabiztosság azonban nem egyik napról a másikra jött,

gimnazistaként még „rút kiskacsa” volt.

Saját bevallása szerint később úgy alakította a külsejét, ahogy ő akarta, és ma már „tökéletesen elégedett”. Az őszinteség nála alapelv, mert, nem hisz a megbánásban, legfeljebb a tanulásban. Ha kell, kemény és gonosz is tud lenni és élvezettel kavarja fel az állóvizet.

Nem szeretek a sarokban dísznövényként élni, úgyhogy, ha van rá lehetőség, meg tér, akkor szeretem borzolni a kedélyeket

– zárta gondolatait a Borsnak adott interjújában a Nagy Ő versenyzője.

