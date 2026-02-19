Kiara Lord nem tudja lenyelni a vereséget: keményen beszólt Stohl Andrásnak

A döntés végül Krisztára esett, ami nemcsak a nézőket lepte meg, hanem a sajtóban is élénk visszhangot váltott ki. Kiara Lord ugyanakkor úgy véli, András inkább a biztonságos, mintsem az érzelmi döntést hozta meg – írja a Bors.

Kiara Lord szerint ez csak egy biztonsági játék volt András részéről.

Kiara Lord szerint gyáva döntés született

A Onlyfans-modell és felnőttfilmes szerint logikus volt Kriszta választása, főleg a korkülönbség miatt, de a szíve mélyén remélte, hogy ő kerül ki győztesen. Elmondása alapján András számára fontos volt, hogyan ítéli meg őket a külvilág, ami erősen befolyásolhatta a döntést. Hozzátette, hogy nem haragszik a történtekért, sőt megkönnyebbült, mert nem tervezett közös jövőt a színésszel.

Úgy fogalmazott:

Többször is felhozta, hogy mennyire megítélnek minket az emberek, és látszott, hogy ez neki nagyon számít. Semmi kémia nem volt kettőjük között, szerintem ez egy, ha nincs ló, jó a szamár szituáció.

Azt is megjegyezte, hogy szerinte Stohl András részéről nem voltak valódi érzelmek Kriszta iránt. Kiara úgy látta, a műsorban inkább Gina iránt mutatott erősebb vonzalmat a színész. Bár kritikusan nyilatkozott, végül hozzátette, hogy ha mégis működik a kapcsolat, őszintén gratulál a párnak.

A Nagy Ő egyik epizódjában drámai feszültség alakult ki, amikor a versenyzők színpadi feladatot játszottak el, és a sztori során erős, személyes konfliktusok is felszínre kerültek. A „Micsoda nő” adaptációjában Stohl András dúrva szavakkal illette Kiarát.

A Nagy Ő egyik legérdekesebb fordulata volt, amikor élő adásban elhangzott Kiara Lord valódi neve. Ez a váratlan elszólás nagy figyelmet kapott, hiszen a közönség eddig elsősorban művészneve alapján ismerte a versenyzőt.