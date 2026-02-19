Hírlevél
Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

Kiara Lord

Kiara Lord nem tudja lenyelni a vereséget: keményen beszólt Stohl Andrásnak

A Nagy Ő fináléja komoly visszhangot váltott ki, miután Stohl András nem a sokak által favoritnak tartott versenyzőt választotta. Kiara Lord nagy esélyesnek számított, hisz a műsor során több intim pillanatot is megélt a színésszel.
Kiara LordStohl AndrásNagy Őgúnyolódás

A döntés végül Krisztára esett, ami nemcsak a nézőket lepte meg, hanem a sajtóban is élénk visszhangot váltott ki. Kiara Lord ugyanakkor úgy véli, András inkább a biztonságos, mintsem az érzelmi döntést hozta meg írja a Bors.

Kiara Lord
Kiara Lord szerint ez csak egy biztonsági játék volt András részéről.
Fotó: MW Boulvár

Kiara Lord szerint gyáva döntés született

A Onlyfans-modell és felnőttfilmes szerint logikus volt Kriszta választása, főleg a korkülönbség miatt, de a szíve mélyén remélte, hogy ő kerül ki győztesen. Elmondása alapján András számára fontos volt, hogyan ítéli meg őket a külvilág, ami erősen befolyásolhatta a döntést. Hozzátette, hogy nem haragszik a történtekért, sőt megkönnyebbült, mert nem tervezett közös jövőt a színésszel.
Úgy fogalmazott: 

Többször is felhozta, hogy mennyire megítélnek minket az emberek, és látszott, hogy ez neki nagyon számít. Semmi kémia nem volt kettőjük között, szerintem ez egy, ha nincs ló, jó a szamár szituáció.

Azt is megjegyezte, hogy szerinte Stohl András részéről nem voltak valódi érzelmek Kriszta iránt. Kiara úgy látta, a műsorban inkább Gina iránt mutatott erősebb vonzalmat a színész. Bár kritikusan nyilatkozott, végül hozzátette, hogy ha mégis működik a kapcsolat, őszintén gratulál a párnak.

Stohol András lek*rvázta Kiara Lordot

A Nagy Ő egyik epizódjában drámai feszültség alakult ki, amikor a versenyzők színpadi feladatot játszottak el, és a sztori során erős, személyes konfliktusok is felszínre kerültek. A „Micsoda nő” adaptációjában Stohl András dúrva szavakkal illette Kiarát.

Kiderült Kiara Lord igazi neve

A Nagy Ő egyik legérdekesebb fordulata volt, amikor élő adásban elhangzott Kiara Lord valódi neve. Ez a váratlan elszólás nagy figyelmet kapott, hiszen a közönség eddig elsősorban művészneve alapján ismerte a versenyzőt.

 

