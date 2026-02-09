Erre senki sem számított: komoly balhé tört ki Kiara Lord és Stohl András között

A Nagy Ő aktuális évadában eddig sokan biztosra vették, hogy Kiara Lord az egyik legesélyesebb versenyző, hiszen Stohl András és közte már a műsor elején látványos volt az összhang. Az első csók is hozzá kötődött, ami tovább erősítette a nézőkben azt az érzést, hogy komoly érzelmi szál alakulhat ki. Egy friss promóvideó azonban teljesen új megvilágításba helyezi Stohl András döntését és Kiara Lord hazaküldésének lehetőségét - írja a Bors.

Kiara Lord és Stohl András konfliktusa új szintre lépett

Fotó: MW Boulvár

Miért küldte haza Stohl András Kiara Lordot?

A jelek szerint a konfliktus egy másik randira vezethető vissza. Stohl András és Gina találkozója a vártnál sokkal intimebbre sikerült, ráadásul Gina nyíltan beszélt arról, hogy a színész-műsorvezető számára ő különösen fontos. Ez az információ mélyen érintette Kiarát, aki nem tudta leplezni féltékenységét. A kialakult helyzetben Stohl András úgy ítélte meg, hogy a további feszültségek elkerülése érdekében jobb, ha Kiara hazatér.

Mi történt Kiara Lord és Stohl András között?

A döntést egy érzelmileg túlfűtött beszélgetés előzte meg. Kiara Lord nyíltan jelezte bizonytalanságát, és felvetette a visszalépés lehetőségét is. Erre reagálva Stohl András egyértelművé tette: ha Kiara ilyen könnyen hátralép, akkor nincs értelme folytatni a kapcsolatukat a műsor keretein belül. A vita után Kiara összepakolta a holmiját, és látványos jelenetek közepette távozott a villából, hogy végleg vagy csak ideiglenesen, az az adásból derül ki.

Stohl András Kiara Lorddal A Nagy Ő című műsorban

Fotó: TV2

Elszakadt a cérna! Durván kiosztotta Kiara Lordot a Nagy Ő kiesője

Kemény kijelentések hangzottak el a Stohl András szívéért folyó versenyben, a kieső Szabó Melinda részéről. A középpontban a pornószínésző Kiara Lord áll, aki vadul csókolózott Stohl Andrással. A megszólalás újabb feszültséget hozott a Nagy Ő című műsorba.

Elképesztő, milyen méregdrága luxusórában csábít A Nagy Ő

Stohl András nemcsak a szívéért folyó küzdelemben igyekszik elnyerni a hölgyek tetszését. A Nagy Ő legutóbbi adásában a színész-műsorvezető többmilliós luxusórája is a rivaldafénybe került, amelyről még az óraszakértők is megosztották véleményüket.