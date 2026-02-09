Erre senki sem számított: komoly balhé tört ki Kiara Lord és Stohl András között

Hírlevél
Váratlan fordulat borzolja a kedélyeket a Nagy Ő legújabb adásában, ahol egy heves érzelmi helyzet teljesen új irányba tereli az eseményeket. Kiara Lord szereplése komoly feszültségek közepette kerül válaszúthoz, miután egy bensőséges randi és egy őszinte vallomás mindent felkavart.
A Nagy Ő aktuális évadában eddig sokan biztosra vették, hogy Kiara Lord az egyik legesélyesebb versenyző, hiszen Stohl András és közte már a műsor elején látványos volt az összhang. Az első csók is hozzá kötődött, ami tovább erősítette a nézőkben azt az érzést, hogy komoly érzelmi szál alakulhat ki. Egy friss promóvideó azonban teljesen új megvilágításba helyezi Stohl András döntését és Kiara Lord hazaküldésének lehetőségét - írja a Bors.

20260115 Budapest A Nagy ? cím? m?sor sajtótájékoztatója. Fotó: Máté Krisztián (MK) MW Bulvár képen: Kiara Lord
Kiara Lord és Stohl András konfliktusa új szintre lépett
Fotó: MW Boulvár

Miért küldte haza Stohl András Kiara Lordot?

A jelek szerint a konfliktus egy másik randira vezethető vissza. Stohl András és Gina találkozója a vártnál sokkal intimebbre sikerült, ráadásul Gina nyíltan beszélt arról, hogy a színész-műsorvezető számára ő különösen fontos. Ez az információ mélyen érintette Kiarát, aki nem tudta leplezni féltékenységét. A kialakult helyzetben Stohl András úgy ítélte meg, hogy a további feszültségek elkerülése érdekében jobb, ha Kiara hazatér.

Mi történt Kiara Lord és Stohl András között?

A döntést egy érzelmileg túlfűtött beszélgetés előzte meg. Kiara Lord nyíltan jelezte bizonytalanságát, és felvetette a visszalépés lehetőségét is. Erre reagálva Stohl András egyértelművé tette: ha Kiara ilyen könnyen hátralép, akkor nincs értelme folytatni a kapcsolatukat a műsor keretein belül. A vita után Kiara összepakolta a holmiját, és látványos jelenetek közepette távozott a villából, hogy végleg vagy csak ideiglenesen, az az adásból derül ki.

Stohl András Kiara Lorddal A Nagy Ő című műsorban
Fotó: TV2

Elszakadt a cérna! Durván kiosztotta Kiara Lordot a Nagy Ő kiesője

Elképesztő, milyen méregdrága luxusórában csábít A Nagy Ő

