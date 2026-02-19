Kiara Lord őszinte vallomása felrobbantotta a TikTokot

Kiara Lord egy TikTok-videóban reagált azokra a kritikákra, amelyek a munkája miatt érik. A Nagy Ő című műsorban is többször kapott beszólásokat amiatt, hogy évekkel ezelőtt a felnőttfilmes szakmában dolgozott, most pedig egyértelművé tette: ez számára nem szégyen, hanem tudatos döntés volt – írja a Bors cikke.

Kiara Lord szerint a múltját nem kell titkolnia, és nem érzi szégyennek a felnőttfilmes karrierjét.

Fotó: Markovics Gábor

Mit mondott Kiara Lord a kritikákról?

A videóban elárulta, hogy 12 évvel ezelőtt kezdett el felnőttfilmezni, és azóta „megedződött”. Úgy fogalmazott: az a komment tud fájni, amiben van igazság, de ő jó embernek tartja magát, ezért nem érzi jogosnak a támadásokat.

„Igen, a munkám az, ami, de nem szégyellem” – jelentette ki. Hozzátette: nem titkolja a filmeket, amelyekben szerepelt, sőt, büszke rájuk, még ha ez sokak számára meghökkentő is.

Kiara Lord szerint aki szerepel a nyilvánosság előtt, annak vállalnia kell a véleményeket is. Úgy látja, a negatív kommentek mögött gyakran frusztráció áll, miközben legalább annyi pozitív visszajelzést is kap.

„Én vállalom, hogy tálcán kínálom magam, és igenis belém lehet állni nyugodtan, mert elbírom” – fogalmazott.