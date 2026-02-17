Nyilvánosan hívták randevúra Kiara Lordot – mutatjuk, ki az új udvarló

Újra reflektorfénybe került Kiara Lord, miután Dr. Gaál Zoltán egy interjúban arról beszélt, hogy szívesen ismerkedne vele. A Házasság első látásra c. műsorból ismert fogorvos hangsúlyozta: számára nem botrányos, hanem kifejezetten érdekes és inspiráló az a világ, amelyet Kiara képvisel, és nem tartja kizáró tényezőnek a nő múltját.

Kiara Lord

Fotó: MW Boulvár

„Szívesen randiznék Kiara Lorddal”

Dr. Gaál Zoltán elmondása szerint intelligensnek és különlegesnek látja Kiarát, akivel már korábban, egy baráti társaságban személyesen is találkozott. Akkor azonban egyikük sem volt szabad, így nem alakult ki közelebbi kapcsolat. Zoltán bevallotta, hogy korábban már megpróbált kapcsolatba lépni vele, ám választ nem kapott.

A beszélgetés során arról is szó esett, hogy bár korábban eljátszott a gondolattal, milyen lenne egy újabb televíziós szereplés, ma már inkább a civil életére és szakmai projektjeire koncentrál. Az, hogy Kiara Lord reagál-e a mostani nyílt érdeklődésre, egyelőre várat magára.

A teljes cikk a BORS oldalán olvasható.

További tartalmak:

Újabb előzetes került fel a TV2 honlapjára A Nagy Ő című műsorból. A 43 másodperces felvételen az látható, hogy Kiara Lord egy hajón fürdőruhában beszélget Stohl Andrással. Aztán olyan dolog történt, hogy a Nagy Ő álla leesett.

Hatalmas balhé és elképesztő fordulat után péntek este eldőlt minden a TV2 stúdiójában. A Nagy Ő fináléjában Stohl András végül Kiss Krisztának adta az utolsó rózsát, majd a Borsnak őszintén beszélt döntéséről, a legkellemetlenebb pillanatokról és arról is, ki a legfontosabb nő az életében.