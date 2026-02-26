Kiara Lord lerántotta a leplet: ezt tette Stohl András az ágyban

Kiara Lord most először beszélt arról, mi történt valójában az A Nagy Ő című műsorban Stohl Andrással töltött éjszakája során. A valóságshow sztárja őszintén mesélt a köztük érzékelt kémia és a titokzatos események hátteréről, új fényt vetve a műsor egyik legemlékezetesebb pillanatára – írja a Bors.

Fotó: MW Bulvár

Egy ország követte Stohl András szerelmi életét A Nagy Ő műsorában. Sokan Kiara Lordot tartották az egyik legesélyesebb versenyzőnek. Bár végül Kriszta nyerte el a színész szívét, Kiara most elmesélte, mi történt az éjszakán, amikor zárt ajtók mögött Stohl Andrással töltötte az éjszakát.

Aztán azon az ominózus éjszakán ezt a bőgést élesben is eljátszotta nekem. Mondhatjuk, hogy a légyottunk végén is volt még egy szarvasbőgés

– mondta sejtelmesen Kiara Lord felidézve a műsor egyik legemlékezetesebb pillanatát, amikor Stohl András vadászat közben szarvasbőgést utánzott.

De mit gondol valójában Kiara Lord Stohl Andrásról? A Bors oldalán elolvashatja az influenszer őszinte vallomását.

