Kiara Lord

Kiara Lord lerántotta a leplet: ezt tette Stohl András az ágyban

Csupán néhány napja ért véget A Nagy Ő Stohl Andrással a főszerepben, de még számos kérdés nyitva maradt a műsor kapcsán. Ilyen az a titokzatos éjszaka is, amikor Kiara Lord és Stohl András az utolsó éjszakán magukra zárták az ajtókat.
Kiara LordStohl AndrásBachelor – A Nagy Őműsor

Kiara Lord most először beszélt arról, mi történt valójában az A Nagy Ő című műsorban Stohl Andrással töltött éjszakája során. A valóságshow sztárja őszintén mesélt a köztük érzékelt kémia és a titokzatos események hátteréről, új fényt vetve a műsor egyik legemlékezetesebb pillanatára – írja a Bors

20260115 Budapest A Nagy ? cím? m?sor sajtótájékoztatója. Fotó: Máté Krisztián (MK) MW Bulvár képen: Kiara Lord
Kiara Lord
Fotó: MW Bulvár

Egy ország követte Stohl András szerelmi életét A Nagy Ő műsorában. Sokan Kiara Lordot tartották az egyik legesélyesebb versenyzőnek. Bár végül Kriszta nyerte el a színész szívét, Kiara most elmesélte, mi történt az éjszakán, amikor zárt ajtók mögött Stohl Andrással töltötte az éjszakát. 

Aztán azon az ominózus éjszakán ezt a bőgést élesben is eljátszotta nekem. Mondhatjuk, hogy a légyottunk végén is volt még egy szarvasbőgés

 – mondta sejtelmesen Kiara Lord felidézve a műsor egyik legemlékezetesebb pillanatát, amikor Stohl András vadászat közben szarvasbőgést utánzott. 

De mit gondol valójában Kiara Lord Stohl Andrásról? A Bors oldalán elolvashatja az influenszer őszinte vallomását. 

