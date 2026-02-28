Kiara Lord kendőzetlen vallomása: ezért lett escortlány

Újabb szókimondó vallomással kavarta fel az állóvizet Kiara Lord. A fiatal celeb ezúttal sem finomkodott: Instagram-oldalán tartott villámkérdések során tabuk nélküli válaszokat adott, legyen szó escortmunkáról, mentális egészségről vagy saját személyiségéről – írja a Bors.

Kiara Lord

Fotó: MW Bulvár

A közösségi médiában már megszokhatták tőle a követői a nyers őszinteséget, ám most még a legedzettebb rajongók is meglepődtek. Amikor arról kérdezték, miért választotta az escortmunkát, Kiara Lord nem kerülgette a témát. Provokatív választ adott:

„Mert erkölcstelen, romlott és nimfomániás vagyok. Ja és exhibicionista. És mert szeretem a férfiakat.”

A kijelentés mögött azonban nem önostorozás áll, hanem inkább tudatos szerepvállalás és büszkeség. Korábban úgy fogalmazott: az a kritika tud igazán fájni, amelyről az ember érzi, hogy igaz. Ő azonban jó embernek tartja magát, és nem szégyelli a munkáját. Szerinte éppen ez a különbség közte és a bántó kommentelők között: olyasmiért próbálják támadni, amit ő maga nem él meg szégyenként.

Kiara Lord nyíltan beszélt a depresszióról és az öregedésről is, melyről bővebben a Bors oldalán olvashat.

