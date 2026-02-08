Elszakadt a cérna! Durván kiosztotta Kiara Lordot a Nagy Ő kiesője

Hírlevél
Kemény kijelentések hangzottak el a Stohl András szívéért folyó versenyben, a kieső Szabó Melinda részéről. A középpontban a pornószínésző Kiara Lord áll, aki vadul csókolózott Stohl Andrással. A megszólalás újabb feszültséget hozott a Nagy Ő című műsorba.
Az ismert pornós, Kiara Lord továbbra is meghatározó szereplője a Nagy Ő eseményeinek. Most azonban Szabó Melinda durván megszólalt (egykori) riválisáról.

20260115 Budapest A Nagy ? cím? m?sor sajtótájékoztatója. Fotó: Máté Krisztián (MK) MW Bulvár képen: Kiara Lord
Kiara Lord a Nagy Ő című műsor sajtótájékoztatóján, 2026
Fotó: MW Boulvár

Kiara Lord és Stohl András

A Stohl András kegyeiért húsz nő indult harcba két héttel ezelőtt, azonban már nem mindenki maradt versenyben. A színész figyelmét már a kezdetektől felkeltette a pornószínésznő Kiara Lord, akit sokan egyre esélyesebb befutónak tartanak. A nézők számára is érzékelhető volt a köztük lévő vonzalom.

Emlékezetes csók a Nagy Ő-ben

Az egyik adásban a feszültség látványos pillanathoz vezetett. A jakuzziban történt csók Kiara Lord szerint különösen intenzív élmény volt, és a jelenet a nézők számára is emlékezetessé vált. A jelenet tovább erősítette a sztár esélyeit a versenyben.

Szabó Melinda, aki életmódtanácsadóként vett részt a műsorban, nem tudta felkelteni a színész figyelmét, és kiesőként távozott a küzdelemből. 

A kiesés után kijelentette, hogy ha előre tudja, hogy a pornószínésznő is szerepel a Nagy Ő műsorában, akkor nem jelentkezett volna.

A megszólalás újabb vitát hozott a verseny résztvevői és a nézők körében. Kiara Lord továbbra is versenyben maradt, miközben a műsor körüli feszültség egyre erősödik – írja a BORS, ahol további titkokat tudhat meg Szabó Melindáról

Kiara Lord kitálalt: ilyen volt az első csók Stohl Andrással

A reality legforróbb jelenete után Kiara Lord nem fogta vissza magát, és részletesen beszélt az élményről.

 

