Így még nem láthattuk Király Lindát

2026 februárjában, a budapesti Szépművészeti Múzeumban megrendezett 17. Budapest Central European Fashion Week egyik feltűnő vendége volt Király Linda, aki egy tőle szokatlanul visszafogott, mégis erőteljes szettben jelent meg. Az amerikai születésű magyar énekesnő hosszú, fekete, fényes anyagú kabátot viselt, amelyet egy hangsúlyos szőrmedísz tett igazán különlegessé, míg az összhatást egy bő szabású fekete nadrág egészítette ki.

Király Linda

Fotó: MW-Bulvár

Király Linda visszafogottan is lenyűgözött

A 42 éves énekesnőt láthatóan jókedvűen kapták lencsevégre, többek között Dobó Kata és Janicsák Veca társaságában. Bár a szett drámai volt, a hangulata ennek épp az ellenkezőjét tükrözte. A rajongók sem maradtak közömbösek: a közösségi oldalakon sorra érkeztek a dicsérő hozzászólások, az eseményen készült fotók pedig Király Linda Instagram-oldalán is nagy sikert arattak.

A teljes cikk a BORS oldalán olvasható.

További tartalmak:

Látványos megjelenésekből idén sem volt hiány a hazai divathéten, ahol több ismert sztár is feltűnt a pink szőnyegen. Mihályfi Luca ezúttal egy igazán bevállalós szettben érkezett, amely azonnal a figyelem középpontjába állította.

Király Linda hosszú évek után végre megérkezett ahhoz a lelki békéhez, amelyet mindig is keresett. Király Linda ma már egy kiegyensúlyozott, egészséges kapcsolatban él, amelyben valóban biztonságban érzi magát.