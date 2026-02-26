Hírlevél
Kóbor Léna

Kóbor János lánya megrázó hírt kapott, de bizakodó

Egy ország aggódik a komoly, nyolc órán át tartó szívműtéten átesett Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas gitáros-zeneszerzőért. Így van ezzel Kóbor János lánya, Kóbor Léna is, aki most lapunkon keresztül küldött üzenetet Molnár Györgynek, az Omega legendás tagjának.
Kóbor Léna

Kóbor Léna aggódik, hiszen Molnár György Elefánt az elmúlt években többször került kórházba, legutóbb tavaly ősszel esett át súlyos szívműtéten, nem sokkal a 76. születésnapja előtt. A banda menedzsere akkor úgy fogalmazott, „amit kellett és lehetett, azt kicserélték” a zenész szívében, majd ezt követően hosszabb, lassú gyógyulási folyamat indult, folyamatos orvosi felügyelet mellett – írja a Bors

Kóbor Léna – Fotó: TV2 / HOT! MAGAZIN
Kóbor Léna
Fotó: TV2 / HOT! MAGAZIN

Molnár György ezúttal nem kívánt nyilatkozni egészségi állapotáról. Megszólalt viszont Kóbor Léna, az Omega egykori frontembere, Kóbor János lánya, aki édesapja egykori zenésztársának üzent.

Engem is megrázott a hír, gondolunk rá nagyon sokat, és reméljük, hogy jobban lesz. Igaz, amióta apukám elhunyt, azóta nem olyan szoros a kapcsolat, de nyilván nagyon szorítok, hogy jobban legyen”

 – árulta el a fiatal énekesnő.

Molnár György Elefánt – Fotó: MW Bulvár
Molnár György Elefánt
Fotó: MW Bulvár

Kóbor Léna nemcsak aggódik, hanem édesapja örökségét is szeretné továbbvinni. Sejtelmesen azt is elmondta, hogy a közeljövőben Omega-dalok feldolgozására lehet számítani. Egy ismert magyar DJ-vel közösen dolgoznak a projekteken, de a nevét egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

Az Omega-slágerek mellett saját dalokkal is készül idén. Egyik új szerzeménye február 27-én, egy divatbemutatón debütál. Elmondása szerint mostanra találta meg igazán a hangját: legalább hat kész dala van, amelyről úgy érzi, valóban őt tükrözi.

Olyan dalokat írtam most, ami nagyon ütemes, lehet rá táncolni, inkább latin–afro vonalba megy. A holnapi divatbemutatón előadott dal is afrobeat jellegű lesz, amihez klip is készül majd, és valószínűleg egy magyar ruhamárkával együttműködve jelenik meg” 

– fogalmazott.

Úgy tűnik, miközben egy ország szorít Elefánt felépüléséért, az Omega öröksége új, modern köntösben élhet tovább.

Kóbor Léna mindent kimondott: mélypontok és óriási sikerek

A tavalyi év különösen erős érzelmi hullámvasút volt Kóbor Léna számára. Vallomása jól mutatja, hogyan látja ma Kóbor Léna saját útját és fejlődését, a sikerek és a mélypontok fényében.

 


 

 

