Kóbor János lánya megrázó hírt kapott, de bizakodó

Kóbor Léna aggódik, hiszen Molnár György Elefánt az elmúlt években többször került kórházba, legutóbb tavaly ősszel esett át súlyos szívműtéten, nem sokkal a 76. születésnapja előtt. A banda menedzsere akkor úgy fogalmazott, „amit kellett és lehetett, azt kicserélték” a zenész szívében, majd ezt követően hosszabb, lassú gyógyulási folyamat indult, folyamatos orvosi felügyelet mellett – írja a Bors.

Molnár György ezúttal nem kívánt nyilatkozni egészségi állapotáról. Megszólalt viszont Kóbor Léna, az Omega egykori frontembere, Kóbor János lánya, aki édesapja egykori zenésztársának üzent.

Engem is megrázott a hír, gondolunk rá nagyon sokat, és reméljük, hogy jobban lesz. Igaz, amióta apukám elhunyt, azóta nem olyan szoros a kapcsolat, de nyilván nagyon szorítok, hogy jobban legyen”

– árulta el a fiatal énekesnő.

Kóbor Léna nemcsak aggódik, hanem édesapja örökségét is szeretné továbbvinni. Sejtelmesen azt is elmondta, hogy a közeljövőben Omega-dalok feldolgozására lehet számítani. Egy ismert magyar DJ-vel közösen dolgoznak a projekteken, de a nevét egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

Az Omega-slágerek mellett saját dalokkal is készül idén. Egyik új szerzeménye február 27-én, egy divatbemutatón debütál. Elmondása szerint mostanra találta meg igazán a hangját: legalább hat kész dala van, amelyről úgy érzi, valóban őt tükrözi.

Olyan dalokat írtam most, ami nagyon ütemes, lehet rá táncolni, inkább latin–afro vonalba megy. A holnapi divatbemutatón előadott dal is afrobeat jellegű lesz, amihez klip is készül majd, és valószínűleg egy magyar ruhamárkával együttműködve jelenik meg”

– fogalmazott.

Úgy tűnik, miközben egy ország szorít Elefánt felépüléséért, az Omega öröksége új, modern köntösben élhet tovább.

