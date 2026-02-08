Hosszú évek után meghozta a döntést az Ámokfutók egykori énekese

Közösségi média-posztjában nagy örömhír közölt ma reggel Kozso, a népszerű zenész talán végre meghozta életének egyik legfontosabb döntését.

Az Ámokfutók egykori énekese, Kozso megnősülne

Fotó: Mediaworks archív

Az Ámokfutók egykori énekese egy közös fotót tett közzé kedvesével, Ágicával, amelyen a pár egymás karjában mosolyog, miközben a hölgy kezén ott csillog egy igen feltűnő gyűrű. A pillanat láttán a rajongók azonnal elárasztották kommentekkel a bejegyzést, gratulálva az eljegyzéshez a szerelmeseknek és sok boldogságot kívánva nekik – írja a Bors.

Kozso gyereket akar

Kozso és Ágica története több mint egy évtizedre nyúlik vissza: 19 éve ismerik egymást, de csak az utóbbi öt évben alkotnak stabil párt.

A magyar popikon nemrégiben már nyíltan beszélt arról, hogy tervezi a lánykérést, és most úgy tűnik, ezt tett is követte.

A közzétett fotó mellé írt szöveg – „Ebből valami izgi lesz” – sejtelmes módon utal arra, hogy az eljegyzés nem csupán találgatás. A zenész korábban nemcsak az eljegyzésről, hanem a közös jövőről és a gyermekvállalásról is beszélt már, így sokakban már az is felmerült, vajon nem egy ennél is nagyobb életprojekt küszöbén állnak az imádott sztárkapcsolatban.