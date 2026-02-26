Krausz Gábor házasságáról vallott – meglepő részletek

Öt hónap telt el azóta, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna kimondták a boldogító igent. A sztárséf részletesen mesélt arról, hogyan formálta a házasság a mindennapjaikat – írja a Bors.

Krausz Gábor felesége, Mikes Anna

Fotó: archív/hot! magazin

A pár számára az elmúlt év valódi fordulópontot jelentett: a Maldív-szigeteken történt lánykérés után hosszú hónapokig szervezték a nagy napot, amelyre végül szeptemberben került sor szeretteik körében.

„Nyilván jó érzés úgy hazajönni, hogy a feleségem vár. A mindennapjainkat ez nem változtatta meg gyökeresen, inkább egy sokkal szorosabb kapocs alakult ki köztünk. Sokkal biztosabbak vagyunk abban, hogy egyfelé megyünk, közösek a céljaink” – fogalmazott Krausz Gábor.

Sokan gondolják úgy, hogy a házasság csak formalitás, ám Krausz Gábor szerint az esküvő pillanata valódi érzelmi mérföldkő volt. Bár a szervezés időszaka izgalmakkal és feszültséggel is járt, az igen kimondása után nyugalom és bizonyosság költözött az életükbe, melyről a Bors oldalán olvashat részletesebben.

