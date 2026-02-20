Ciciműtét a Séfek Séfében? Krausz Gábor keményen reagált

A Séfek Séfe idei évadában tízmillió forintos fődíjért küzdenek a jelentkezők, ami sokak számára komoly motivációt jelent. Krausz Gábor azonban arra emlékeztette az egyik indulót, hogy a sikerhez nem a megjelenés, hanem a teljesítmény vezet el – írja a Bors.

Krausz Gábor a kóstolás után fogalmazta meg markáns véleményét

Fotó: TV2 / Bors

Mit mondott Krausz Gábor a Séfek Séfe versenyzőjének?

A zsűritag egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a kóstolás után. Bár esélyt adott a továbbjutásra, hangsúlyozta:

Nem a cici teszi az embert.

Ezzel arra utalt, hogy a főzőversenyben nem a külső, hanem a szakmai tudás és az ízek számítanak.

Miért beszélt plasztikai műtétről a Séfek Séfe versenyzője?

Vasiu Cynthia már a bemutatkozás során elmondta, hogy amennyiben megnyerné a tízmillió forintos fődíjat, abból ciciműtétet és más szépészeti beavatkozásokat finanszírozna. A kijelentés meglepte a séfeket, és azonnal beszédtémává vált a stúdióban.

Továbbjutott Vasiu Cynthia a Séfek Séfében?

A tányér megosztotta a zsűrit. Tischler Petra nem adott számára kést, így nem támogatta a továbbjutását. Krausz Gábor viszont bizalmat szavazott neki, így végül esélyt kapott arra, hogy bizonyítson a következő fordulóban.

