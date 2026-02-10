Nem titkolja tovább: ezért szánta rá magát a műtétre Kulcsár Edina

Kulcsár Edina az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy túl van egy olyan műtéten, amelyre hosszú ideje készült. A sztáranyuka elmondása szerint az elmúlt években tudatos életmódváltásba kezdett, rendszeresen sportolt és odafigyelt az étkezésére, ám bizonyos testi változásokra ez sem jelentett megoldást. A beavatkozásról szóló Instagram-posztjában hangsúlyozta: a döntés nem hirtelen született, hanem egy hosszabb lelki és fizikai folyamat eredménye volt - tájékoztat a Bors.

Kulcsár Edina Instagram-posztban számolt be a műtét utáni napokról

Fotó: Mediaworks archív

Miért döntött hasplasztika mellett Kulcsár Edina?

A korábbi szépségkirálynő szerint a negyedik gyermek születése után jelentősen megváltozott a teste, ami az önbizalmára is hatással volt. Bár az életmódváltás és az edzés látványos fogyást eredményezett, a has területén maradt elváltozások külső segítség nélkül nem rendeződtek. A hasplasztika gondolata ezért egyre inkább megerősödött benne, különösen azután, hogy ismerőse, Horváth Gréta nyilvánosan beszélt saját pozitív tapasztalatairól.

Milyen gyógyulás vár Kulcsár Edinára a műtét után?

Kulcsár Edina műtét utáni időszaka még korántsem ért véget: elmondása szerint a beavatkozás után egy héttel távolították el a dréncsöveket, és az eredmény jelenleg még duzzadt állapotban látható. A sztáranyuka hangsúlyozta, hogy hosszabb regenerációs időszak vár rá, ugyanakkor már most biztatónak látja a változást, különösen a hasfal helyreállítását, amely számára az egyik legfontosabb szempont volt.

Egymást érik a tragédiák G.w.M családjában – megszólalt a rapper

Néhány nap alatt egymást érték a megrázó események az ismert magyar rapper életében, amelyek súlyosan próbára tették a családját. G.w.M ezúttal nem zenéről vagy magánéleti örömhírről beszélt, hanem egy olyan drámai történetről, amely során közeli hozzátartozója életveszélyes állapotba került.

Kulcsár Edina kitálalt a házasságáról

Nyílt vallomást tett házasságáról az egykori szépségkirálynő, aki ritkán beszél magánéletéről. Kulcsár Edina elárulta, hogyan élték meg párjával a kapcsolatuk kezdetét övező támadásokat.