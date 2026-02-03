Kulcsár Edina retteg – nem tudta tovább titkolni

Kulcsár Edina szerint az élet számos bizonytalan helyzetét jól tudja kezelni, még egy komoly lakásfelújítást is sikeresen átvészelt a családjával. Vannak azonban olyan félelmek, amelyekkel évek óta nem tud megküzdeni, és amelyek a mindennapjaira is hatással vannak.

Kulcsár Edina közösségi oldalán beszélt legnagyobb félelmeiről.

Fotó: MW Bulvár

Mitől fél leginkább Kulcsár Edina?

A négygyermekes családanya elmondta: az egyik legnagyobb félelme a vihar. Saját bevallása szerint már egy erősebb szél is pánikot vált ki belőle – írja a Bors.

A másik dolog, amitől kifejezetten retteg, a háború – erről korábban már több műsorban is beszélt.

Miért tartotta fontosnak, hogy erről beszéljen?

Kulcsár Edina szerint sokszor hajlamosak vagyunk túlértékelni a saját bizonytalanságainkat. Egy friss hír kapcsán – amely szerint Kijevben csak januárban több százezren hagyták el otthonukat – úgy fogalmazott: ezekhez képest egészen más jelentést kap az, amit mi félelmeknek vagy nehéz helyzeteknek nevezünk.