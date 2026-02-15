Lékai-Kiss Ramóna elárulta A Nagy Duett titkát – ettől különleges a show

Lékai-Kiss Ramóna korábban Brasch Bence oldalán megnyerte a show-t, így pontosan tudja, milyen érzés remegő lábakkal várni a pontszámokat. Most azonban fordult a kocka, ő osztja majd az értékelést A Nagy Duettben – írja a Bors.

Lékai-Kiss Ramóna

Fotó: Bors

Lékai-Kiss-Ramóna szerint becsúszhat egy-egy hiba

A csinos műsorvezető szerint a nézők gyakran nem ugyanazt látják a képernyőn, mint amit a zsűri a stúdióban átél.

Otthonról teljesen más egy produkció. Az élő show energiája mindent felülír”

– fogalmazott, utalva arra, hogy a vitatott pontozások mögött sokszor olyan élmény húzódik, amit a kamera nem ad vissza.

Rami elárulta, nála nem csak a tiszta hang számít. Figyeli a belefektetett munkát, az energiát és legfőképp a fejlődést.

Szerinte hatalmas fegyvertény, ha valaki hétről hétre képes túlszárnyalni önmagát, még akkor is, ha közben becsúszik egy-egy hiba. Az összhatás, a varázs a döntő.

Bár több versenyzőhöz baráti szálak fűzik, nincs titkos favoritja, legalábbis egyelőre. A sajtótájékoztatón már most alig tudta leplezni izgatottságát, amikor sorra érkeztek a párosok.

Könnyek a csillogás mögött: Lékai-Kiss Ramóna őszinte vallomása

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja nem rejti véka alá a személyes küzdelmeit. Lékai-Kiss Ramóna arról beszélt, mennyire fontos szerepet játszik a férje és fia támogatása a mindennapjaiban.