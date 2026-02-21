Hátba lőtte várandós feleségét, mert az másik férfitól esett teherbe

Az eset az Egyesült Államokban, Indiana állam fővárosában, Indianapolisban történt 2025. január 19-én, a kora esti órákban. A 37 éves Jeremy McBride egy lakásban lelőtte terhes feleségét, Kayla Netherlandet, aki súlyos sérüléseket szenvedett, és bár az orvosok megmentették az életét, gyermekét elvesztette. A bíróság 2026 elején hozott ítéletet az ügyben, amely újra ráirányította a figyelmet a családon belüli erőszak legsúlyosabb formáira.

Lelőtte terhes feleségét – 30 év börtönt kapott

Lelőtte terhes feleségét – évtizedekre rács mögé kerül

Jeremy McBride kedden összesen 30 év letöltendő börtönbüntetést kapott, miután beismerte bűnösségét emberölési kísérlet és magzatelhajtás vádjában.

A bíróság 30 évet szabott ki a felesége elleni gyilkossági kísérletért, valamint további 9 évet a magzat haláláért,

ám a büntetéseket egyidejűleg kell letöltenie. Az ítéletbe beszámították az eddig letöltött több mint egy év előzetes fogvatartást is.

A támadás részletei: öt lövés a fürdőszobában

Az Indianapolisi Rendőrkapitányság járőrei 2025. január 19-én este 6 óra körül érkeztek ki az East Pleasant Run Parkway egyik háztömbjébe, ahol egy fiatal nőt találtak a fürdőszobában, lőtt sebekkel a testén. A mentők azonnal kórházba szállították a 25 éves Kayla Netherlandet. Az orvosok stabilizálták az állapotát, de a magzat életét már nem tudták megmenteni.

A terhes Kayla Netherland

Tanú érkezett a lakásba, a férj szó nélkül távozott

A nyomozati iratok szerint a lövöldözés idején egy barátnő érkezett a lakásba, aki mosni szeretett volna. Amikor belépett, azt látta, hogy McBride a földön fekvő nő fölött áll. A férfi ránézett, majd egyetlen szó nélkül kisétált a házból. A tanú a rendőröknek azt mondta, biztos benne, hogy McBride lőtte le Netherlandet.

Elfogás rendszámfelismerővel, fegyver az autóban

A rendőrök rendszámfelismerő kamerák segítségével rövid időn belül azonosították és megállították McBride autóját. A férfi kiszállt a járműből, amely – mivel nem volt parkolóállásban – elgurult és egy oszlopnak csapódott. McBride azt mondta az intézkedő rendőrnek, hogy éppen fel akarta adni magát, és jelezte, hogy a fegyver az autóban van. Később azt is megkérdezte:

Jól van?

A kocsiban a rendőrök megtalálták a fegyvert, valamint kézzel írt leveleket, amelyekben a férfi a kapcsolatuk kudarcáról, féltékenységéről és indulatairól írt feleségének.