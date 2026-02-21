Hátba lőtte várandós feleségét, mert az másik férfitól esett teherbe

Hírlevél
Egy Indiana állambeli férfit hosszú évekre börtönbe küldenek, miután hátba lőtte külön élő feleségét, aki akkor öt hónapos terhes volt. Az ügy középpontjában egy megrázó családi tragédia áll, amelyben lelőtte terhes feleségét, a magzat pedig életét vesztette.
Az eset az Egyesült Államokban, Indiana állam fővárosában, Indianapolisban történt 2025. január 19-én, a kora esti órákban. A 37 éves Jeremy McBride egy lakásban lelőtte terhes feleségét, Kayla Netherlandet, aki súlyos sérüléseket szenvedett, és bár az orvosok megmentették az életét, gyermekét elvesztette. A bíróság 2026 elején hozott ítéletet az ügyben, amely újra ráirányította a figyelmet a családon belüli erőszak legsúlyosabb formáira.

Lelőtte terhes feleségét – évtizedekre rács mögé kerül

Jeremy McBride kedden összesen 30 év letöltendő börtönbüntetést kapott, miután beismerte bűnösségét emberölési kísérlet és magzatelhajtás vádjában. 

A bíróság 30 évet szabott ki a felesége elleni gyilkossági kísérletért, valamint további 9 évet a magzat haláláért, 

ám a büntetéseket egyidejűleg kell letöltenie. Az ítéletbe beszámították az eddig letöltött több mint egy év előzetes fogvatartást is.

Az esetről a BORS is beszámolt.

A támadás részletei: öt lövés a fürdőszobában

Az Indianapolisi Rendőrkapitányság járőrei 2025. január 19-én este 6 óra körül érkeztek ki az East Pleasant Run Parkway egyik háztömbjébe, ahol egy fiatal nőt találtak a fürdőszobában, lőtt sebekkel a testén. A mentők azonnal kórházba szállították a 25 éves Kayla Netherlandet. Az orvosok stabilizálták az állapotát, de a magzat életét már nem tudták megmenteni.

Tanú érkezett a lakásba, a férj szó nélkül távozott

A nyomozati iratok szerint a lövöldözés idején egy barátnő érkezett a lakásba, aki mosni szeretett volna. Amikor belépett, azt látta, hogy McBride a földön fekvő nő fölött áll. A férfi ránézett, majd egyetlen szó nélkül kisétált a házból. A tanú a rendőröknek azt mondta, biztos benne, hogy McBride lőtte le Netherlandet.

Elfogás rendszámfelismerővel, fegyver az autóban

A rendőrök rendszámfelismerő kamerák segítségével rövid időn belül azonosították és megállították McBride autóját. A férfi kiszállt a járműből, amely – mivel nem volt parkolóállásban – elgurult és egy oszlopnak csapódott. McBride azt mondta az intézkedő rendőrnek, hogy éppen fel akarta adni magát, és jelezte, hogy a fegyver az autóban van. Később azt is megkérdezte: 

Jól van?

A kocsiban a rendőrök megtalálták a fegyvert, valamint kézzel írt leveleket, amelyekben a férfi a kapcsolatuk kudarcáról, féltékenységéről és indulatairól írt feleségének.

Előre eltervezett tett volt a bűncselekmény

A kihallgatás során McBride elmondta, hogy felzaklatta, amiért – bár hivatalosan nem váltak el – 

a felesége egy másik férfitól esett teherbe. 

A pár 2024 szeptemberében különvált, de a férfi reménykedett a kibékülésben. Beismerte azt is, hogy néhány nappal a lövöldözés előtt vásárolta meg a fegyvert és a lőszert, azzal a szándékkal, hogy megöli feleségét, a születendő gyermeket, majd önmagát.

A nyomozók szerint a támadás napján együtt vásároltak, majd visszatértek a nő lakásába. A férfi a hálószobában ült, miközben a nő a fürdőszobában volt, amikor McBride öt lövést adott le a hátába. Vallomása szerint az áldozat nem is látta, hogy rálő.

Súlyos műtétek, megmentett élet, elvesztett gyermek

A hatóságok közlése szerint Kayla Netherland legalább két nagy műtéten esett át: az egyik során eltávolították az elhunyt magzatot, a másik beavatkozás pedig a belső sérülések ellátása miatt volt szükséges. Az ügyészség hangsúlyozta, hogy a vádlott rendkívüli elszántsággal hajtotta végre tervét.

Az eredeti cikk a Law&Crime oldalán jelent meg.

