Hátba lőtte várandós feleségét, mert az másik férfitól esett teherbe

Az eset az Egyesült Államokban, Indiana állam fővárosában, Indianapolisban történt 2025. január 19-én, a kora esti órákban. A 37 éves Jeremy McBride egy lakásban lelőtte terhes feleségét, Kayla Netherlandet, aki súlyos sérüléseket szenvedett, és bár az orvosok megmentették az életét, gyermekét elvesztette. A bíróság 2026 elején hozott ítéletet az ügyben, amely újra ráirányította a figyelmet a családon belüli erőszak legsúlyosabb formáira.
Lelőtte terhes feleségét – évtizedekre rács mögé kerül
Jeremy McBride kedden összesen 30 év letöltendő börtönbüntetést kapott, miután beismerte bűnösségét emberölési kísérlet és magzatelhajtás vádjában.
A bíróság 30 évet szabott ki a felesége elleni gyilkossági kísérletért, valamint további 9 évet a magzat haláláért,
ám a büntetéseket egyidejűleg kell letöltenie. Az ítéletbe beszámították az eddig letöltött több mint egy év előzetes fogvatartást is.
Az esetről a BORS is beszámolt.
A támadás részletei: öt lövés a fürdőszobában
Az Indianapolisi Rendőrkapitányság járőrei 2025. január 19-én este 6 óra körül érkeztek ki az East Pleasant Run Parkway egyik háztömbjébe, ahol egy fiatal nőt találtak a fürdőszobában, lőtt sebekkel a testén. A mentők azonnal kórházba szállították a 25 éves Kayla Netherlandet. Az orvosok stabilizálták az állapotát, de a magzat életét már nem tudták megmenteni.
Tanú érkezett a lakásba, a férj szó nélkül távozott
A nyomozati iratok szerint a lövöldözés idején egy barátnő érkezett a lakásba, aki mosni szeretett volna. Amikor belépett, azt látta, hogy McBride a földön fekvő nő fölött áll. A férfi ránézett, majd egyetlen szó nélkül kisétált a házból. A tanú a rendőröknek azt mondta, biztos benne, hogy McBride lőtte le Netherlandet.
Elfogás rendszámfelismerővel, fegyver az autóban
A rendőrök rendszámfelismerő kamerák segítségével rövid időn belül azonosították és megállították McBride autóját. A férfi kiszállt a járműből, amely – mivel nem volt parkolóállásban – elgurult és egy oszlopnak csapódott. McBride azt mondta az intézkedő rendőrnek, hogy éppen fel akarta adni magát, és jelezte, hogy a fegyver az autóban van. Később azt is megkérdezte:
Jól van?
A kocsiban a rendőrök megtalálták a fegyvert, valamint kézzel írt leveleket, amelyekben a férfi a kapcsolatuk kudarcáról, féltékenységéről és indulatairól írt feleségének.
Előre eltervezett tett volt a bűncselekmény
A kihallgatás során McBride elmondta, hogy felzaklatta, amiért – bár hivatalosan nem váltak el –
a felesége egy másik férfitól esett teherbe.
A pár 2024 szeptemberében különvált, de a férfi reménykedett a kibékülésben. Beismerte azt is, hogy néhány nappal a lövöldözés előtt vásárolta meg a fegyvert és a lőszert, azzal a szándékkal, hogy megöli feleségét, a születendő gyermeket, majd önmagát.
A nyomozók szerint a támadás napján együtt vásároltak, majd visszatértek a nő lakásába. A férfi a hálószobában ült, miközben a nő a fürdőszobában volt, amikor McBride öt lövést adott le a hátába. Vallomása szerint az áldozat nem is látta, hogy rálő.
Súlyos műtétek, megmentett élet, elvesztett gyermek
A hatóságok közlése szerint Kayla Netherland legalább két nagy műtéten esett át: az egyik során eltávolították az elhunyt magzatot, a másik beavatkozás pedig a belső sérülések ellátása miatt volt szükséges. Az ügyészség hangsúlyozta, hogy a vádlott rendkívüli elszántsággal hajtotta végre tervét.
Az eredeti cikk a Law&Crime oldalán jelent meg.
További tartalmak:
Újból emberélet kioltásával vádolják a bábolnai testvérgyilkost
Lehőcz Tamás évtizedekkel ezelőtt megölte a saját fivérét. A vád szerint a bábolnai testvérgyilkos most kalapáccsal támadt áldozatára, ő azonban tagadja a bűncselekményt.
Vérbe fagyva találta meg édesanyját a kisfiú, amikor előjött a szekrényből
Egy vita végzetes fordulatot vett Zuglóban, amikor a 34 éves férfi és élettársa összeveszett. A gyilkosság idején a lakásban tartózkodott egy 9 éves kisfiú is, ő kért segítséget az édesapjától.