Leticia Calderón megszólalt: ezért nem öregszik az Esmeralda sztárja

A mexikói színésznő 2026 februárjában Magyarországra érkezett, ahol a Nagy Duett vendégzsűrijeként tűnik fel a képernyőn. Leticia Calderón egy interjújában arról beszélt, hogy nem csodaszereknek, hanem a tudatos életmódnak és a belső harmóniának köszönheti kortalan megjelenését.

Leticia Calderón az Esmeralda sorozat sztárja

Fotó: TV2

Anyaság változtatta meg az életét

A 57 éves színésznő elárulta: fiatalon még nem foglalkozott különösebben önmagával, de gyermekeinek születése után minden megváltozott. Az étkezésre, a mozgásra, a megfelelő folyadékbevitelre és a bőrápolásra ma már tudatosan figyel, de szerinte a legfontosabb az, hogy boldog és nyitott marad az élet meglepetéseire.

Magyarország különleges helyet foglal el a szívében

Leticia Calderón számára hazánk azért is különleges, mert a magyar rajongók annak idején pénzgyűjtést szerveztek Esmeralda megsegítésére. A színésznő szerint ez mély nyomot hagyott benne, és megmutatta, milyen együttérző és nagy szívű közönség él Magyarországon.

Leticia Calderón a Nagy Duett vendégzsűrijeként tűnik fel

Fotó: Gáll Regina / Bors

Az Esmeralda sztárja végül üzent is a rajongóknak:

higgyenek nemcsak a szerelemben, hanem a szeretet minden formájában – beleértve az önmagunk iránti szeretetet is.

