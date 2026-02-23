Leticia Calderón megszólalt: ezért nem öregszik az Esmeralda sztárja

Hírlevél
Az Esmeralda vak lányaként vált világszerte ismertté, ma pedig még mindig elbűvölő. Leticia Calderón közel 30 év után mesélt arról, hogyan őrzi meg szépségét és életkedvét.
A mexikói színésznő 2026 februárjában Magyarországra érkezett, ahol a Nagy Duett vendégzsűrijeként tűnik fel a képernyőn. Leticia Calderón egy interjújában arról beszélt, hogy nem csodaszereknek, hanem a tudatos életmódnak és a belső harmóniának köszönheti kortalan megjelenését.

Leticia Calderón az Esmeralda sorozat sztárja
Leticia Calderón az Esmeralda sorozat sztárja
Fotó: TV2

Anyaság változtatta meg az életét

A 57 éves színésznő elárulta: fiatalon még nem foglalkozott különösebben önmagával, de gyermekeinek születése után minden megváltozott. Az étkezésre, a mozgásra, a megfelelő folyadékbevitelre és a bőrápolásra ma már tudatosan figyel, de szerinte a legfontosabb az, hogy boldog és nyitott marad az élet meglepetéseire.

Magyarország különleges helyet foglal el a szívében

Leticia Calderón számára hazánk azért is különleges, mert a magyar rajongók annak idején pénzgyűjtést szerveztek Esmeralda megsegítésére. A színésznő szerint ez mély nyomot hagyott benne, és megmutatta, milyen együttérző és nagy szívű közönség él Magyarországon.

Leticia Calderón a Nagy Duett vendégzsűrijeként tűnik fel
Leticia Calderón a Nagy Duett vendégzsűrijeként tűnik fel
Fotó: Gáll Regina / Bors

Leticia Calderón az Esmeralda sorozat sztárja

Az Esmeralda sztárja végül üzent is a rajongóknak: 

higgyenek nemcsak a szerelemben, hanem a szeretet minden formájában – beleértve az önmagunk iránti szeretetet is.

A teljes cikk a BORS oldalán olvasható.

