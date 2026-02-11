Liptai Claudia bevallotta: nagyon aggódik a lánya miatt

Liptai Claudia ritkán beszél arról, milyen érzés számára a családtagjaival egy műsorban szerepelni, most azonban kivételt tett. A műsorvezető lánya, Gesztesi Panka először vállal tévés szereplést, méghozzá A Nagy Duett 2026-os évadában, ami mindkettejük számára különleges kihívás – írja a Bors.

Liptai Claudia tart a közös szerepléstől lányával

Fotó: MW Bulvár

Liptai Claudia aggódik a közös szereplés miatt

A Nagy Duett 8. évadában Gesztesi Panka Kovács Áron oldalán lép majd színpadra, miközben édesanyja a műsor közelében marad. A fiatal modell a sajtótájékoztatón elmondta, örül annak, hogy Liptai Claudia mellette lesz, ugyanakkor az is megnyugtatja, hogy a zsűriben nem kapott helyet.

Örülök annak is, hogy anya ott lesz mellettünk, és hogy minden produkció után láthatom, mert kifejezetten megnyugtat, viszont azért kicsit félek is

– fogalmazott nevetve.

Azonban nemcsak Gesztesi Panka izgul: Kovács Áron szerint Liptai Claudia arról beszélt, fékeznie kell majd magát, nehogy túl őszintén kritizálja Pankát. A műsorvezető attól tart, hogy a zsűri dicsérete után ő lenne az, aki további javításra ösztönözné gyermekét. Gesztesi Panka szerint édesanyja néha valóban túl szókimondó, de bízik benne, hogy a közös szereplés alatt egy kicsit visszafogja magát.

