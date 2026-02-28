Elképesztő szettben pózolt Lissák Laura a havas hegyoldalon

Hírlevél
Látványos havas kalandról osztott meg felvételeket a népszerű táncos, aki egy síparadicsomban pihente ki magát családja körében. Lissák Laura ezúttal édesapjával utazott el vakációzni, és merész vörös szettjével hívta fel magára a figyelmet.
Lissák Laura pont olyan vagány, mint amilyennek mutatja magát. A fiatal táncos édesapjával utazott el vakációzni. A család egy síparadicsomban vakációzott, Laura pedig magabiztosan suhant le a dobokon – írja a Bors

Lissák Laura apjával nyaral
Lissák Laura apjával nyaral
Fotó: Máté Krisztián / Bors

A Dancing with the Stars táncosa sportolás közben is elképesztően néz ki, merész vörös szettben pózolt a hegyoldalon. A síelésről videó is készült, amin jól látszik, hogy a táncos nem először áll síléceken. További részletekért látogasson el a Bors oldalára

Elképesztő szettben pózolt Lissák Laura:

