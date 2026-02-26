Húsz év után ismét nyeregbe szállt Tóth Gabi

Az énekesnő nem véletlenül vállalta a számára szokatlan kihívást: az eseményt jótékonysági céllal szervezték meg, hogy segítséget nyújtsanak Agárdi Szilvi számára, akinek otthona egy januári tűzben súlyosan megrongálódott, és lakhatatlanná vált. A gála több művészt is megmozgatott, akik összefogással próbálták támogatni pályatársukat a nehéz időszakban. Az énekesné húsz év után szállt ismét lóra - írja a Bors.

Húsz év után ült ismét lóra az énekesné. A kép illusztráció. Fotó: MW Bulvár

Ismét lóháton Tóth Gabi

Tóth Gabi számára a produkció komoly lelki kihívást jelentett. Mint elárulta, két évtizede nem ült lovon, és korábban soha nem énekelt nyeregben. A fellépés után őszintén beszélt az átélt izgalomról és az élmény intenzitásáról.

El sem hiszem, hogy lóháton énekeltem. Nemhogy előtte izgultam, még most a produkció után is remegek. De nagyon jó élmény volt

– mondta meghatottan. A közönség vastapssal jutalmazta a bátor produkciót, és a színház vezetője, Pintér Tibor is elismerően nyilatkozott az énekesnőről. Kiemelte, régóta szeretett volna együtt dolgozni vele, és bízik abban, hogy a jövőben további közös produkciók is megvalósulhatnak. Az esten fellépett Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence is, aki tánccsapatával látványos előadást mutatott be.

A teltházas rendezvény nemcsak emlékezetes művészi élményeket nyújtott, hanem azt is bizonyította, hogy a művészközösség összefogása valódi segítséget jelenthet a bajba jutott alkotóknak. A jótékonysági gála így egyszerre szólt bátorságról, együttérzésről és arról az erőről, amely a művészeten keresztül képes embereket összekapcsolni és támogatni. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy a világszínvonalú produkció ellenére baloldali gyűlöletcunami célpontja lett Tóth Gabi.