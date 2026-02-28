A Házasság első látásra UK valóságshow-sztárja, Peggy Rose Lawrence régóta dédelgetett álma vált valóra: a lombikbébi programnak köszönhetően sikerült teherbe esnie – írja a Bors.

Lombikbébi program után érkezik a baba a Házasság első látásra sztárjánál (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 34 éves Peggy hónapokig küzdött a családalapításért, és a kezdeti, csupán egy százalékos esély ellenére most boldogan jelentette be a hírt. Instagramon pózolt párjával, „anyu” és „apu” feliratú sapkákban, miközben megmutatta pozitív terhességi tesztjét.

A sztár küzdelmeiről részletesebben a Bors oldalán olvashat.

