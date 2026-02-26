Mandula Ádám nagy bejelentést tett, új irányt vehet az élete

Mandula Ádám mögött nehéz hónapok állnak, de most úgy tűnik, ismét sínre került az élete. A rapper és várandós párja kapcsolatában voltak komoly hullámvölgyek, ám jelenleg együtt, békében készülnek közös gyermekük érkezésére. Mandula Ádám már alig várja, hogy májusban kezébe vehesse második kisfiát – írja a Bors.

Mandula Ádám

Fotó: MANDULA / Youtube / képkivágás

Mandula Ádám kibékült barátnőjével

Mandula Ádám és várandós párja az elmúlt egy évben se veled, se nélküled kapcsolatban éltek. Mindketten erős egyéniségek, ami gyakran vezetett konfliktushoz, legutóbb ráadásul akkor mentek szét, amikor a kismama vesemedence-gyulladással kórházban volt. A rapper szerint azonban mindig visszatalálnak egymáshoz, most pedig mindent átbeszéltek, hogy ne maradjon tüske egyikükben sem.

Mind a ketten hirtelen haragúak vagyunk, hirtelen felindulásból hozunk döntéseket, amit aztán később megbánunk

– mondta Mandula Ádám.

A pár a Nolen nevet választotta születendő fiuknak, és a zenész bent lesz a szülőszobában is. Elsőszülött fia, Medox is izgatottan várja a kistesót, bár egyelőre még Ádám sem tudja, a gyámhatóság miatt ő mikor láthatja elsőszülött fiát. A család abban bízik, hogy az érkező baba egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb időszak kezdetét jelenti majd számukra.ű

Mandula Ádám állítja, nem okozott traumát a kisfiának

Hónapokkal a botrány után újra megszólalt a rapper egy TikTok-live-ban, ahol reagált a kisfiával kapcsolatos vádakra is. Mandula Ádám most először beszélt hosszan arról, mi történt valójában, hogyan élte meg a támadásokat, és mennyit változott azóta.

Meglepő fordulat: Mandula Ádám döntésével mindenkit meglepett

