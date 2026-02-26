Terrortámadás törte ketté a híres magyar énekesnő karrierjét

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Hat évtizede van a pályán, mégis egyetlen dátum mindent megváltoztatott. Marcellina 2001. szeptember 11-én írta volna alá élete nagy szerződését Las Vegasban. A terrortámadás azonban közbeszólt, és a világsiker lehetősége elszállt.
Marcellina az Utazók Podcast Mahó Andreával című műsorban mesélte el, hogyan tört derékba a karrierje. Az énekesnő minden megtakarítását az amerikai lehetőségre tette fel.

Riasztó jóslatot kapott Marcellina
Riasztó jóslatot kapott Marcellina
Fotó: Marcellina/Instagram

Marcellina karrierjét egy sejk halála is megrengette

Las Vegasban délután háromkor írta volna alá a sorsdöntő szerződést. Aznap reggel azonban repülőgépek csapódtak a World Trade Center tornyaiba. A terrortámadás megrázta a világot, az amerikai szórakoztatóipar leállt, a tárgyalások elmaradtak.

A művésznő végül alig tudott hazarepülni, miután minden pénzét a kinti karrierre fordította. Saját szavai szerint Vegas is tönkrement, és vele együtt az ő álma is.

Korábban Dubajban állt egy rangos szerződés küszöbén, amikor a sejk halála miatt gyász és leállás következett. A 73 éves énekesnő pályáját így sorozatos történelmi fordulatok alakították, amelyek újra és újra elodázták a nemzetközi áttörést.

Marcellina kalandos életéről többet is megtudhat a Borsonline.hu cikkéből.

