Magyar Péter bevadult: bezárással fenyegette az ATV munkatársait

Megasztár

„Esélyem sem volt megállni” – megrázó részletek a Megasztár győztesének balesetéről

Gudics Máté számára a 2025-ös év egy életveszélyes autóbalesettel zárult, amely szilveszter éjszakáján történt az M0-son. A Megasztár hetedik évadának győztese egy buliba tartott, amikor a hirtelen hóhelyzet miatt veszélyebe került az élete.
Egy kamion a külső sávból csúszott be elé, alig néhány méterre a kocsija előtt. A Megasztár 2024-es nyertese így idézte fel a pillanatot: „Egy kamion becsúszott elém a külső sávból, kábé tíz méterre előttem, így esélyem sem volt megállni.” számolt be róla a Bors.

Megasztár
Megasztár győztes autója totálkáros lett.
Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Vida Márton Péter.

A Megasztár győztese még mindig a biztosítóval harcol

Az ütközés után attól is tartott, hogy a mögötte érkező autók belerohannak a járművébe. A kinyíló légzsákok füstös szaga miatt először azt hitte, hogy az autó kigyulladt.

Az ember azért ilyenkor átgondolja az életét. Tényleg ijesztő helyzet volt 

– vallotta be. Szerencsére sem ő, sem a kamionsofőr nem sérült meg, ám az autó totálkáros lett.
Vétlen sofőrként a biztosító kártérítésében bíztak, az egyeztetések azonban elhúzódnak. 

Sajnos totálkáros az autó, és még mindig a biztosítóval vagyunk viszálykodásban…

 – mondta. Jelenleg kölcsönautót használnak, ami a család életét is megnehezíti. Az énekes abban reménykedik, hogy sikerül megegyezniük, és végre lezárhatják a baleset utóhatásait.

Megjelent Gudics Máté első dala

A Megasztár 2024-es évadának győztese, Gudics Máté márciusban adta ki első önálló szerzeményét, a Mellékhatás című dalt, amelyhez videóklip is készül. A dal egy szerelmi vívódásról szól, és az énekes szerint sokan tudnak azonosulni a szövegével. Máté hálás a lehetőségért, amit a tehetségkutató adott neki.

 

 

