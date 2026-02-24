Megyeri Csilla 17 órás vajúdás után sokkoló meglepetéssel szembesült

A boldog szülők nemrég köszöntötték kisbabájukat, és most már otthon élvezhetik az első közös napokat. Megyeri Csilla február 12-én, 17 órás vajúdás után hozta világra gyermekét, a kórházból való hazatérés pedig igazán emlékezetesre sikerült – írja a Bors.

Megyeri Csilla szülése után ilyen különleges fogadtatás várta otthon – ajándékok, óriásmaci és egy szívhez szóló üzenet Fotó: MW Bulvár

Megyeri Csilla szülése után ilyen meglepetés várta otthon

Az influenszer a közösségi oldalán osztotta meg a megható pillanatokat. A fotón hatalmas ajándékcsomagok sorakoznak, mellettük egy óriási plüssmaci, egy édes kis rugdalózó és egy babahordozó is látható. A háttérben egy kedves üzenet fogadta a sztáranyukát: Már nagyon vártunk haza! Apa, Anya, Santi

Megyeri Csilla szülése után ilyen különleges fogadtatás várta otthon – ajándékok, óriásmaci és szívhez szóló üzenet fogadta a sztáranyukát. Fotó:KépernyőKép/Instagram

A kórházból hazatérés utáni meglepetés sokakat megérintett, hiszen ritkán látni ennyire gondosan megszervezett fogadtatást. A rajongók szerint ez valóban az életük legszebb időszaka lehet.

Csillán ráadásul nyoma sincs a fáradtságnak: babarózsaszín ruhában, tökéletes sminkben pózol az ajándékok mellett. A követők szerint igazi ragyogó sztáranyuka lett belőle.

