metzker viki

Metzker Viki megint túl szexi – bugyiban szelfizett

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
A magyar DJ ismét gondoskodott róla, hogy felrobbanjon az Instagram. Metzker Viki egy cicás, bugyis szelfivel jelentkezett, ami pillanatok alatt lázba hozta a rajongókat.
metzker vikiszexiinstagramfotó

Metzker Viki mindig pontosan tudja, hogyan fokozza a hangulatot a közösségi oldalain, és ezúttal sem fogta vissza magát. A szexi szőkeség egy laza, otthoni pillanatot osztott meg követőivel, amelyen fehérneműben, cicájával összebújva pózol.

Metzker Viki, MetzkerViki, 20230515 Halásztelek Metzker Viktória Dj és macskái Fotó: Máté Krisztián (MK) MW bulvár
Metzker Viki bugyiban szelfizett cicájával – a rajongók odavannak a fotóért.
Fotó: MW bulvár

Miért imádják ennyire Metzker Viki legújabb fotóját?

A fotó különlegessége, hogy egyszerre játékos és dögös: Metzker Viki bugyiban, természetes sminkkel, lazán, mosolyogva látható, miközben cicájával bújik össze. A képhez mindössze ennyit írt:

Boldog macskák világnapját nekünk!

A kommentek alapján a követők egyszerűen imádják a DJ újabb dögös pillanatát. Többen „vadmacskának” nevezték, mások szerint pedig Metzker Viki újra bebizonyította, hogy bármilyen pózban képes elképesztően szexi lenni.

A fotó ismét megmutatta: a lemezlovas nemcsak a pult mögött, hanem a kamerák előtt is pontosan tudja, hogyan vonja magára a figyelmet.

 

