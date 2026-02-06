Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Tragikus hirtelenséggel meghalt az M1 híradó bemondója

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

szexi

Metzker Viki überszexi fotóval mutatta meg, hogyan kell feltöltődni

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Idén sem hagyta, hogy a hideg hónapok elrontsák a hangulatát a híres DJ. Metzker Viki bikinis nyaralással indította az évet, és egy szállodai medencéből jelentkezett be követőinek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szexibikinis fotóMetzker Viki

A népszerű DJ-nek szemmel láthatóan elege lett a télből, ezért ismét egy napsütötte úti célt választott. Metzker Viki és férje fontosnak tartják, hogy a sűrű koncertidőszakok között jusson idő a pihenésre is, így amikor csak tehetik, útra kelnek – írj a Bors.

Metzker Viki,Metzker Viki, MetzkerViki,20230515 HalásztelekMetzker Viktória Dj és macskái Fotó: Máté Krisztián (MK) MW bulvár
Metzker Viki bikinis nyaralással indította az évet — a szállodai medencéből jelentkezett be, és új tetoválásait is megmutatta Fotó: MW bulvár

Metzker Viki új tetoválása is reflektorfénybe került

A friss fotókon a lemezlovas egy elegáns szálloda medencéjénél pózol, ahol nemcsak bomba bikinialakját mutatta meg, hanem új tetoválásait is. A piercinges pillangó motívum különösen nagy sikert aratott, a kommentmezőt szívecskék és lángemojik lepték el.

Nagyon király a piercinges pillangó tetoválásod!

 — írták sorra a rajongók, akik szerint a DJ sugárzik a feltöltődéstől és a nyári hangulattól.

Metzker Viki nem szégyenlős – brutálisan szexi fotó

Kicsivel több mint egy hete hagyta el az országot a csinos lemezlovas. De ettől még nem hagy minket szexi képek nélkül Metzker Viki.

Kevés dolog überelheti a dögös DJ hatalmas kebelcsodáit

Merészebb, mint valaha és hamarosan ön is belátja. Metzker Viki újra szexi fotóval kápráztatta el rajongóit. A dögös DJ hatalmas mellét most közelről mutatta meg, a kép pillanatok alatt tarolt a neten.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!