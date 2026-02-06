Metzker Viki überszexi fotóval mutatta meg, hogyan kell feltöltődni

A népszerű DJ-nek szemmel láthatóan elege lett a télből, ezért ismét egy napsütötte úti célt választott. Metzker Viki és férje fontosnak tartják, hogy a sűrű koncertidőszakok között jusson idő a pihenésre is, így amikor csak tehetik, útra kelnek – írj a Bors.

Metzker Viki bikinis nyaralással indította az évet — a szállodai medencéből jelentkezett be, és új tetoválásait is megmutatta Fotó: MW bulvár

Metzker Viki új tetoválása is reflektorfénybe került

A friss fotókon a lemezlovas egy elegáns szálloda medencéjénél pózol, ahol nemcsak bomba bikinialakját mutatta meg, hanem új tetoválásait is. A piercinges pillangó motívum különösen nagy sikert aratott, a kommentmezőt szívecskék és lángemojik lepték el.

Nagyon király a piercinges pillangó tetoválásod!

— írták sorra a rajongók, akik szerint a DJ sugárzik a feltöltődéstől és a nyári hangulattól.

Metzker Viki nem szégyenlős – brutálisan szexi fotó

Kicsivel több mint egy hete hagyta el az országot a csinos lemezlovas. De ettől még nem hagy minket szexi képek nélkül Metzker Viki.

Kevés dolog überelheti a dögös DJ hatalmas kebelcsodáit

Merészebb, mint valaha és hamarosan ön is belátja. Metzker Viki újra szexi fotóval kápráztatta el rajongóit. A dögös DJ hatalmas mellét most közelről mutatta meg, a kép pillanatok alatt tarolt a neten.