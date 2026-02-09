Mintha a mennyből pottyant volna közénk: Mihályfi Luca dögös angyalként robbant

Hírlevél
19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az énekesnő láttán még szerelme sem jutott szóhoz. Mihályfi Luca angyalszárnyakkal és dögös fürdőruhában sokkolta a rajongókat, miközben egy igazán nagy bejelentést is tett az Instagramon.
Hegyes Berciszexi képekinstagramMihályfi Luca

Nem újdonság, hogy Mihályfi Luca minden videóklipjében extrán dögösen jelenik meg, de most tényleg feltette az i-re a pontot. A látványos fotók nemcsak a követőket döbbentették le, hanem párját is, aki szinte szavakat sem talált a poszt láttán — pedig ez még csak az új dal érkezésének előjele – írj a Bors.

20250910 Budapest Mihályfi Luca énekesnőfotó: Markovics Gábor (MG)MW Bulvár
Mihályfi Luca angyalszárnyakkal és dögös fürdőruhában pózol az új klip látványos promófotóján Fotó: MW Bulvár

Ledobta a ruhát Mihályfi Luca az új videókliphez

Angyalszárnyak, dögös fürdőruha és combig érő csizma — a friss képek láttán a rajongók álla teljesen jogosan esett le. Az énekesnő egyértelműen új szintre emelte a vizuális megjelenést, és már most hatalmas figyelmet generált az új projekttel.

„ANGYAL premier jövő hét PÉNTEK” — jelentette be szombati Instagram-posztjában Luca.

A kommentmezőt szinte elárasztották a szívecskék és tűz emoji-k, de még Luca párja, Hegyes Berci is csak ennyit tudott írni:

„Oh. My. Angel.”

A rajongók szerint a fotók alapján az új klip minden eddiginél dögösebb lesz, és sokan már most biztosra veszik, hogy az „ANGYAL” az egyik legnagyobb dobása lehet az énekesnőnek az idei évben.

Mihályfi Luca a fagyban is ledobta a textilt – videó

Extrém körülmények között forgatták az énekesnő új klipjét. A repkedő mínuszok és a nehéz terep ellenére Mihályfi Luca bájait is megmutatta, elvarázsolva rajongóit.

Úgy feszül Mihályfi Luca popóján az edzőnadrág, mint ötvenes karon a sportzakó

Az énekesnő tökéletes alakját sokan irigylik. Mihályfi Luca tesz is kinézetéért, edzőteremben kapták lencsevégre tökéletes testét.

 

