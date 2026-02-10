Erotikus videót osztott meg Mihályfi Lucáról a szerelme

Hírlevél
20 perce
Olvasási idő: 3 perc
A netet lángra lobbantotta egy új videó, ahol egy népszerű kihívásba vágott bele a sztárpár, és minden szem Lucára szegeződött. Mihályfi Luca falatnyi leopárdmintás topban táncolt a „Cupid’s Chokehold” trendre, és kápráztatta el a rajongókat.
Mihályfi LucaszexiHegyes Bercikihívás

A sztárpár szinte sugárzik a boldogságtól. Mihályfi Luca és párja, Hegyes Berci ez által a videó által is bizonyították és ország világ elé tárták szerelmüket írja a Bors.

Mihályfi Luca
Mihályfi Luca perzselő tánccal hódított a neten
Fotó: Instagram / Mihályfi Luca 

„Nézzétek a barátnőm!” – Mihályfi Luca leopárdmintás topban robbantotta fel az internetet

A kommentelők sorra írták, hogy „sugárzik az életöröm” a videóból, és hogy „aranyosak vagytok együtt”, így a páros imázsa tovább erősödött. 

A trend lényege, hogy a fiúk büszkén mutatják be barátnőiket, 

és a közös videóban pont ez a boldog, feltűnő megjelenés volt a lényeg. Sok rajongó kommentelte, hogy ez a videó több, mint trend – itt egy sztárpár érzéki és szeretetteljes oldala villant meg. A közösségi reakciók alapján azonban Luca erotikus villantása volt az, ami mindent vitt.

Hegyes Berci őszintén vallott az érzéseiről

Egy korábbi cikkünk szerint Hegyes Berci nyíltan beszélt arról, mennyire komolyan érzi, hogy Mihályfi Luca az igazi számára, és hogyan találtak egymásra a tánc által.

Szexi melltartóban mutatta meg tökéletes alakját Mihályfi Luca

Mihályfi Luca korábban is többször felkavarta a rajongók kedélyeit dögös fotóival és látványos közös megjelenéseivel Hegyes Bercivel, például a Sziget fesztivál pezsgő hangulatában.

 

 

