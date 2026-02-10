Erotikus videót osztott meg Mihályfi Lucáról a szerelme

A sztárpár szinte sugárzik a boldogságtól. Mihályfi Luca és párja, Hegyes Berci ez által a videó által is bizonyították és ország világ elé tárták szerelmüket – írja a Bors.

Mihályfi Luca perzselő tánccal hódított a neten

Fotó: Instagram / Mihályfi Luca

„Nézzétek a barátnőm!” – Mihályfi Luca leopárdmintás topban robbantotta fel az internetet

A kommentelők sorra írták, hogy „sugárzik az életöröm” a videóból, és hogy „aranyosak vagytok együtt”, így a páros imázsa tovább erősödött.

A trend lényege, hogy a fiúk büszkén mutatják be barátnőiket,

és a közös videóban pont ez a boldog, feltűnő megjelenés volt a lényeg. Sok rajongó kommentelte, hogy ez a videó több, mint trend – itt egy sztárpár érzéki és szeretetteljes oldala villant meg. A közösségi reakciók alapján azonban Luca erotikus villantása volt az, ami mindent vitt.

Hegyes Berci őszintén vallott az érzéseiről

Egy korábbi cikkünk szerint Hegyes Berci nyíltan beszélt arról, mennyire komolyan érzi, hogy Mihályfi Luca az igazi számára, és hogyan találtak egymásra a tánc által.

Szexi melltartóban mutatta meg tökéletes alakját Mihályfi Luca

Mihályfi Luca korábban is többször felkavarta a rajongók kedélyeit dögös fotóival és látványos közös megjelenéseivel Hegyes Bercivel, például a Sziget fesztivál pezsgő hangulatában.