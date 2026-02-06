Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az M1 híradósának tragikus halálát

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

mihályfi luca

Mihályfi Luca a fagyban is ledobta a textilt – videó

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Extrém körülmények között forgatták az énekesnő új klipjét. A repkedő mínuszok és a nehéz terep ellenére Mihályfi Luca bájait is megmutatta, elvarázsolva rajongóit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mihályfi lucaénekesnőforgatás

Rendkívüli hideg és extrém hegyi terep nehezítette Mihályfi Luca új videóklipjének, a Marlboro-nak a forgatását –írja a Bors. 

Mihályfi Luca
Mihályfi Luca
Fotó: Markovics Gábor / Bors

A síparadicsomban készült felvételek során a stáb lánctalpas quadokkal és más eszközökkel biztosította a helyszín megközelíthetőségét.

Mihályfi Luca a videóban merész, szexi szettekben szerepel, miközben az időjárás okozta extrém körülmények között énekelte dalát. A forgatás nehézségei ellenére a rajongók imádták az elkészült klipet. 

Kiderült Mihályfi Luca és Hegyes Berci féltett titka

A Creator Awards-on végre elárulta a nagy titkot a szexi énekesnő és a másik sztári: tavaly január óta együtt élnek, és a közös életük még őket is meglepte. Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosa szerint otthonuk mára igazi fészek lett, ahol minden részlet közös döntés.

Mihályfi Luca elképesztő tangás fotóval jelentkezett

Szerelme buktatta le a szexi énekesnőt. Hegyes Berci az Instagramon osztotta meg, milyen tangát hord Mihályfi Luca. A pikáns képeket az Origo oldalán megtekintheti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!