Mihályfi Luca a fagyban is ledobta a textilt – videó

Rendkívüli hideg és extrém hegyi terep nehezítette Mihályfi Luca új videóklipjének, a Marlboro-nak a forgatását –írja a Bors.

Mihályfi Luca

Fotó: Markovics Gábor / Bors

A síparadicsomban készült felvételek során a stáb lánctalpas quadokkal és más eszközökkel biztosította a helyszín megközelíthetőségét.

Mihályfi Luca a videóban merész, szexi szettekben szerepel, miközben az időjárás okozta extrém körülmények között énekelte dalát. A forgatás nehézségei ellenére a rajongók imádták az elkészült klipet.

