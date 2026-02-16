Nem bízta a véletlenre: Mihályfi Luca melltartó nélkül, mély dekoltázzsal lépett a kamerák elé

A fiatal énekesnő, Mihályfi Luca a 17. Budapest Central European Fashion Week eseményén tűnt fel, ahol karakteres stílusával ismét bizonyította, hogy nem riad vissza a merészebb divatmegoldásoktól – írja a Bors.

Mihályfi Luca magyar énekesnő, aki rendszeresen oszt meg tartalmakat a közösségi médiában - Fotó: MW Bulvár

Mit viselt Mihályfi Luca a Budapest Central European Fashion Weeken?

Mihályfi Luca egy fekete, testhez álló overálban jelent meg. A darab mély kivágással készült, amely különösen karakteressé tette a megjelenését. Az összeállítást egy steppelt, pufi hatású kabát és egy elegáns, térd alá érő magas sarkú csizma tette teljessé. A választott szett egyszerre volt divatos és feltűnő.

Hol rendezték meg a 17. Budapest Central European Fashion Weeket?

A 17. Budapest Central European Fashion Weeknek a budapesti Szépművészeti Múzeum adott otthont. Az impozáns helyszín különleges hátteret biztosított a divatbemutatóknak és a sztárvendégek érkezésének is. A pink szőnyegen számos ismert hazai közszereplő vonult végig, köztük Mihályfi Luca is.

