Molnár Anikó végre elárulta: ennyit keresett az OnlyFans-fotókkal

Molnár Anikó azon kevés hazai hírességek közé tartozik, akik nyíltan beszélnek arról, hogy az OnlyFansből élnek. Az egykori Nagy Ő most azt is elárulta, milyen meglepően erős kezdést produkált a platformon.

Molnár Anikó őszintén beszélt az OnlyFans-kezdetekről és az első bevételeiről.

Fotó: Polyák Attila

Mennyit keresett Molnár Anikó az első OnlyFans-fotókkal?

A Story magazinnak mesélte el, hogy amikor belevágott, egyáltalán nem volt biztos benne, mi is pontosan az OnlyFans, sőt, eleinte egy fotós barátja győzködte közel egy éven keresztül.

Ekkoriban sminktetoválóként dolgozott napi 8–10 órákat, mégis alig jött ki a pénzéből, a számlák kifizetése is gondot okozott. Végül beadta a derekát – és már az első hat fotó és egy bemutatkozó szöveg feltöltése után 5000 dollárt, vagyis nagyjából másfél millió forintot keresett – írja a Bors.

Luxusautó árát ajánlották fel Molnár Anikónak

„Volt egy férfi, aki hónapokig ostromolt azzal, hogy velem akar vacsorázni, és ezért hajlandó lett volna fizetni 20 millió forintot” – mondta Anikó.

Azt is hozzátette, hogy ha minden ilyen megkeresésre igent mondott volna, már rég bejárhatta volna az egész világot.