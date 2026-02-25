Molnár Anikónak már csak 30 napja van hátra – versenyt fut az idővel

2026 februárjában, a TV2 Tények Plusz műsorában mutatta meg pomázi otthonát Molnár Anikó, ahol jelenleg 25 háziállattal él együtt. A modell szerint a kezdeti örökbefogadások kezelhetetlen helyzethez vezettek, a folyamatos takarítás, rombolás és a magas költségek pedig teljesen felőrölték a mindennapjait.

Molnár Anikó

Fotó: Polyák Attila

Elszabadult állapotok Molnár Anikó házában

A macskák és kutyák mindenhol ott vannak, fekhelyek és állati ürülék borítja a lakást. Anikó naphosszat mos és fertőtlenít, mégsem tud úrrá lenni a káoszon.

30 napja maradt a megoldásra

A helyzetet tovább súlyosbítja a közelgő párzási időszak. Molnár Anikó szerint nagyjából 30 napja maradt, hogy megoldja a problémát, különben az állatok száma tovább nőhet.

Vissza akarom kapni az életemet

– fogalmazott az OnlyFans-modell, aki jelenleg nem látja a kiutat az egyre súlyosbodó helyzetből.

