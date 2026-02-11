Molnár Anikó élete drámai fordulatot vett, őszintén vallott

Molnár Anikó neve szinte mindenkinek ismerősen cseng, hiszen a Való Világ és a Nagy Ő után évekig a bulvársajtó egyik legtöbbet emlegetett szereplője volt. A Molnár Anikó OnlyFans karrier azonban teljesen új fejezetet nyitott az életében, amelyről most őszintén mesélt a hot! magazinnak – írja a Bors.
Molnár Anikó OnlyFans döntése mindent megváltoztatott
Az egykori celeb szerint hosszú éveken át próbált mások elvárásainak megfelelni, miközben anyagilag is bizonytalan helyzetben volt.
Hiába dolgozott napi 8–10 órát tetoválóként, sokszor azt sem tudta, melyik számlát fizesse be.
Egy fotós ismerős ajánlotta neki az OnlyFans-t, amelyről eleinte azt sem tudta, pontosan micsoda. Amikor azonban megtudta, hogy mások komoly összegeket keresnek vele, elgondolkodott a lehetőségen.
Belefáradtam abba, hogy mások életét éljem, mások elvárásai szerint éljek, mégsem jutok egyről a kettőre
– mondta.
A döntés végül fordulópontot hozott: az oldal elindítása után rövid idő alatt jelentős bevételhez jutott, amelyből ma beteg édesanyját és több kóbor macskát is támogat.
Beteg édesanyja miatt a legnehezebb év jöhet
Molnár Anikó elmondta, hogy jelenleg Alzheimer-kóros édesanyja gondozása tölti ki a mindennapjait.
A helyzet érzelmileg és fizikailag is hatalmas terhet jelent számára.
Azt is elárulta, hogy nehéz döntés előtt áll: lehet, hogy édesanyját szakintézményben kell majd elhelyezni, mert már nem tudja biztonságban otthon tartani.
Megszoktam, hogy anyu mindig itt volt mellettem. Most nekem kell erősnek lennem
– fogalmazott.
Spanyolországba költözne, hogy új életet kezdjen
A jövővel kapcsolatban egy merész tervet is megosztott: régóta gondolkodik azon, hogy Spanyolországba költözik. Olyan helyre vágyik, ahol senki nem ismeri, és nyugodtabb, rosszindulattól mentes életet élhet.
Szerinte a következő időszak élete egyik legnehezebb éve lesz, de úgy érzi, most kell igazán felnőtt döntéseket hoznia.
Molnár Anikó szerint a szerelem még várat magára
A párkapcsolatokról is beszélt: jelenleg nincs olyan férfi az életében, aki vállalná azt a terhet, amit most cipel. Úgy gondolja, egy klasszikus értékrendű, szórakoztató társ mellett tudna igazán kiteljesedni.
„Sokkal nagyobb biztonságot ad, hogy saját magamnak teremtem meg azt, amire szükségem van” – mondta.
