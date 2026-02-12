Kiderült az igazság Nagy Bogi válásáról

Nagy Bogi 2023 szeptemberében házasodott össze, ám a kapcsolat rövid időn belül fordulóponthoz érkezett. A rajongók már hónapok óta találgatták, hogy változás történt a pár életében.

Fotó: Vida Márton Péter/Hajdú-Bihari Napló

Válik Nagy Bogi

A népszerű énekesnő és férje, Nyári Marcell, több mint két év házasság után döntöttek úgy, hogy külön folytatják. Bár sokáig boldognak tűntek, az utóbbi időszakban megváltozott közöttük a kapcsolat dinamikája.

A pár 2023 szeptemberében kötött házasságot. Többen már akkor is aggódtak a korai házasság miatt, hiszen az énekesnő fiatalon mondta ki az igent.

Nagy Bogi dala, a Függőség:

A válás után Nagy Bogi elsősorban a munkára koncentrál. Sokan úgy vélik, az énekesnő új dalai nem véletlenül ilyen személyesek – további információk a BORS oldalán.

Nagy Bogi elárulta magát? Újabb részletek derültek ki a válásról

Nagy Bogi válása hónapok óta foglalkoztatja a rajongókat, ám az énekesnő továbbra sem beszélt nyíltan a részletekről. Úgy tűnik azonban, hogy a zenében vezeti le az érzelmeit, hiszen új dalai sokak szerint árulkodóak.