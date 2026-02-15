Mindenki lefagyott! Kitalálja, kivel érkezett Stohl András a Nagy Duett forgatására?

Már a start előtt izgalmak kísérik A Nagy Duett 2026-os évadát. Korábban kiderült, hogy a Nagy Duett első élő adásának sztárvendége a Betty, a csúnya lány főszereplője, Ana María Orozco lesz, ám a helyszínen ennél is beszédesebb pillanatnak lehettek tanúi a jelenlévők.
A Bors beszámolója szerint a nézőtéren ugyanis feltűnt Stohl András oldalán Kriszta, A Nagy Ő legutóbbi évadának győztese. A páros kézen fogva érkezett a Nagy Duett forgatására, ami arra utalhat, hogy a kamerák leállása után is együtt maradtak.
Sokatmondó történés a Nagy Duett forgatásán
Bár hivatalos bejelentés egyelőre nincs, a közös megjelenés sokatmondó: úgy tűnik, jól alakul a kapcsolatuk.
Gyávának kiáltották ki Stohl Andrást – így válaszolt a kritikákra
Hatalmas balhé és elképesztő fordulat után péntek este eldőlt minden a TV2 stúdiójában. A Nagy Ő fináléjában Stohl András végül Kiss Krisztának adta az utolsó rózsát, majd a Borsnak őszintén beszélt döntéséről.
