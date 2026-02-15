Mindenki lefagyott! Kitalálja, kivel érkezett Stohl András a Nagy Duett forgatására?

Hírlevél
19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Már a start előtt izgalmak kísérik A Nagy Duett 2026-os évadát. Korábban kiderült, hogy a Nagy Duett első élő adásának sztárvendége a Betty, a csúnya lány főszereplője, Ana María Orozco lesz, ám a helyszínen ennél is beszédesebb pillanatnak lehettek tanúi a jelenlévők.
A Nagy Duett 2026Stohl Andrásforgatás

A Bors beszámolója szerint a nézőtéren ugyanis feltűnt Stohl András oldalán Kriszta, A Nagy Ő legutóbbi évadának győztese. A páros kézen fogva érkezett a Nagy Duett forgatására, ami arra utalhat, hogy a kamerák leállása után is együtt maradtak.

Stohl András is megjelent a Nagy Duett forgatásán, ráadásul nem egyedül érkezett – Fotó: MW Bulvár
Stohl András is megjelent a Nagy Duett forgatásán, ráadásul nem egyedül érkezett
Fotó: MW Bulvár

Sokatmondó történés a Nagy Duett forgatásán

Bár hivatalos bejelentés egyelőre nincs, a közös megjelenés sokatmondó: úgy tűnik, jól alakul a kapcsolatuk.

Gyávának kiáltották ki Stohl Andrást – így válaszolt a kritikákra

Gyávának kiáltották ki Stohl Andrást – így válaszolt a kritikákra

Hatalmas balhé és elképesztő fordulat után péntek este eldőlt minden a TV2 stúdiójában. A Nagy Ő fináléjában Stohl András végül Kiss Krisztának adta az utolsó rózsát, majd a Borsnak őszintén beszélt döntéséről. 

 

 

