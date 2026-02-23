Sokk és könnyek a színpadon: ők lettek a Nagy Duett kiesői

A TV2 vasárnap esti második élő adásban folytatódott a műsor, ahol a zsűri és a közönség szavazatai alapján alakult ki a végső sorrend. A Nagy Duett kiesői mellett az is kiderült, kik ünnepelhettek biztos továbbjutóként, és kiknek kellett remegő lábakkal várniuk az ítéletet.

Nagy Duett kiesői: drámai fordulat a második élő adásban

Fotó: Tumbász Hédi

A Nagy Duett kiesői: ki jutott tovább?

Az est győztese Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. lett,

míg a biztos továbbjutók között elhangzott Vastag Csaba és Domján Evelin, Kovács Áron és Gesztesi Panka, valamint Curtis és Széki-Barnai Judit neve is. A mezőny rendkívül erős volt, így minden döntés fokozott feszültséget hozott.

Zsűridöntés a végjátékban

A végső körben Gallusz Niki és Gajdos Tamás, a Bódi Tesók Péterffy Lili Lellével, valamint Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó maradt versenyben. A zsűri szavazata végül Pákóék számára hozott megkönnyebbülést, így ők folytathatták a versenyt.

A vasárnap esti adás végén végül a Bódi Tesók Péterffy Lili Lellével alkotott triója távozott a versenyből

