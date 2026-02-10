Egyetlen mondat mindent megváltoztatott A Nagy Őben: erre senki nem számított

A Nagy Ő legutóbbi adásában váratlan irányt vett Antal Gina és Stohl András kapcsolata. Egy hosszú, érzelmileg megterhelő nap végén elhangzott beszélgetés után Gina olyan következtetésre jutott, amely alapjaiban írhatja át a műsor további eseményeit – írja a Bors.

Antal Gina döntése nem várt fordulatot hozott a Nagy Őben – Fotó: TV2

Fordulópont A Nagy Őben: Gina szerint végleg eldőlt minden

A Nagy Ő epizódjában Gina egy közel három és fél órás színházi előadás után beszélgetett Andrással, amely során a színész arról beszélt, hogy ha a nő jobban megnyílna, akár esélyes lehetne más versenyzők előtt is. A megjegyzés egyszerre esett jól Ginának és ébresztett benne kételyeket. Úgy érezte, a dicséret mögött feltételek húzódnak meg, ami megingatta a kialakuló bizalmat.

Nekem az jött le, hogy nem tudnék Andrásban megbízni hosszú távon, mert azt éreztem ezzel a mondatával, hogy ha nem vagy tökéletes, akkor cserélhető vagy

– fogalmazott később, és kijelentette, hogy számára itt véget ért a történet. Stohl András eközben arról beszélt, hogy fontos számára a külső, és hisz abban, hogy a fejlődés mindenkinél lehetséges. Gina azonban határozottan reagált, hangsúlyozva, hogy a szépség mulandó, a személyiség viszont megmarad. A feszültség odáig jutott, hogy végül külön szobában aludtak, és a nő kimondta: „teljes mértékben eldőlt, hogy András és köztem soha nem lesz semmi”.

A kérdés már csak az, vajon valóban végleges-e ez a döntés, vagy még tartogat meglepetéseket a Nagy Ő folytatása.

Erre senki sem számított: komoly balhé tört ki Kiara Lord és Stohl András között

Váratlan fordulat borzolja a kedélyeket a Nagy Ő legújabb adásában, ahol egy heves érzelmi helyzet teljesen új irányba tereli az eseményeket. Kiara Lord szereplése komoly feszültségek közepette kerül válaszúthoz, miután egy bensőséges randi és egy őszinte vallomás mindent felkavart.

Elszakadt a cérna! Durván kiosztotta Kiara Lordot a Nagy Ő kiesője

Kemény kijelentések hangzottak el a Stohl András szívéért folyó versenyben, a kieső Szabó Melinda részéről. A középpontban a pornószínésző Kiara Lord áll, aki vadul csókolózott Stohl Andrással. A megszólalás újabb feszültséget hozott a Nagy Ő című műsorba.