Nagy Ő Éva végre elárulta: ez az egyetlen dolog, ami mű rajta

A Nagy Ő szereplője őszintén beszélt arról, hogyan viszonyul a plasztikához. Elmondása szerint tudatosan nem ad energiát a negatív kommenteknek:

„A negatívnak nem adunk energiát. Annak nem szabad” – fogalmazott határozottan – írj a Bors.

Nagy Ő Éva végre elárulta, mi mű rajta és mihez nem nyúlt hozzá.

Fotó: MW Bulvár

Nagy Ő Éva a plasztikáról: a természetességből nem enged

A kommentelők közül sokan azt feltételezték, hogy Éva „minden porcikáját megműttette”, ezt azonban határozottan cáfolta. Nagy Ő Éva nyíltan vállalja, hogy a mellét megcsináltatta, de hangsúlyozta: ezen kívül nincs szó túlzó beavatkozásokról.

„Én nem egy másik arcot akartam csináltatni, hanem a fiatalkori arcomat szerettem volna visszakapni” – magyarázta.

Szerinte sokaknál az a gond, hogy a plasztikai beavatkozások teljesen megváltoztatják az arc struktúráját, ő viszont kifejezetten a természetes hatásra törekszik.

Éva elárulta, hogy őssejtterápiában vesz részt, amely a szervezet öngyógyító folyamatait támogatja. Számára ez nemcsak esztétikai kérdés, hanem egészségügyi szempontból is fontos.

Az őssejtterápia az édesanyján is segített

A téma különösen személyes számára, hiszen édesanyja állapotában is látványos javulást tapasztalt:

„A fekvőbeteg anyukámból egy tiszta elméjű, szinte futó öreg néni lett” – mesélte meghatottan.

Nagy Ő Éva autoimmun pajzsmirigybetegséggel él, mégis úgy érzi, hogy a tudatos odafigyelés és a megelőzés rengeteget számít. Diétát nem tart, de saját bevallása szerint tudja, mikor kell időben „kapcsolni”.

Stohl András sem titkolja a rajongását

A műsorban Stohl András egyre látványosabban vonzódik Évához. Egy közös edzés során szinte le sem vette róla a szemét, amit a nézők sem hagytak szó nélkül. Sokan úgy vélik, nem véletlen, hogy a színész ennyire elbűvölve figyeli a 47 éves, egyedülálló édesanyát.

