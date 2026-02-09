Nagy Ő Éva végre elárulta: ez az egyetlen dolog, ami mű rajta

A Nagy Ő szereplője őszintén beszélt arról, hogyan viszonyul a plasztikához. Elmondása szerint tudatosan nem ad energiát a negatív kommenteknek:
„A negatívnak nem adunk energiát. Annak nem szabad” – fogalmazott határozottan – írj a Bors.
Nagy Ő Éva a plasztikáról: a természetességből nem enged
A kommentelők közül sokan azt feltételezték, hogy Éva „minden porcikáját megműttette”, ezt azonban határozottan cáfolta. Nagy Ő Éva nyíltan vállalja, hogy a mellét megcsináltatta, de hangsúlyozta: ezen kívül nincs szó túlzó beavatkozásokról.
„Én nem egy másik arcot akartam csináltatni, hanem a fiatalkori arcomat szerettem volna visszakapni” – magyarázta.
Szerinte sokaknál az a gond, hogy a plasztikai beavatkozások teljesen megváltoztatják az arc struktúráját, ő viszont kifejezetten a természetes hatásra törekszik.
Éva elárulta, hogy őssejtterápiában vesz részt, amely a szervezet öngyógyító folyamatait támogatja. Számára ez nemcsak esztétikai kérdés, hanem egészségügyi szempontból is fontos.
Az őssejtterápia az édesanyján is segített
A téma különösen személyes számára, hiszen édesanyja állapotában is látványos javulást tapasztalt:
„A fekvőbeteg anyukámból egy tiszta elméjű, szinte futó öreg néni lett” – mesélte meghatottan.
Nagy Ő Éva autoimmun pajzsmirigybetegséggel él, mégis úgy érzi, hogy a tudatos odafigyelés és a megelőzés rengeteget számít. Diétát nem tart, de saját bevallása szerint tudja, mikor kell időben „kapcsolni”.
Stohl András sem titkolja a rajongását
A műsorban Stohl András egyre látványosabban vonzódik Évához. Egy közös edzés során szinte le sem vette róla a szemét, amit a nézők sem hagytak szó nélkül. Sokan úgy vélik, nem véletlen, hogy a színész ennyire elbűvölve figyeli a 47 éves, egyedülálló édesanyát.
