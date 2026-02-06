Kiara Lord kitálalt: ilyen volt az első csók Stohl Andrással

A Nagy Ő legújabb epizódja minden eddiginél emlékezetesebb pillanatot hozott: Kiara Lord és Stohl András között végre elcsattant az első csók. A nézők régóta várták, mikor jut el idáig a kapcsolatuk, a romantikus randi pedig nem is okozott csalódást – írja a Bors.

Elcsattant a Nagy Ő első csókja – Fotó: TV2

A Nagy Ő első csókja: pezsgő, jacuzzi és elszabaduló szenvedély

A randevú már az elején egyértelmű irányt vett, hiszen Stohl András nyíltan kimondta, hogy tudja, Kiara Lord csókolózni hívta el. A feszültséget tovább fokozta a rózsaszirmokkal körbedíszített jacuzzi, a gyertyák és a pezsgő, majd egy ártatlannak induló gesztus – egy eper kínálása – végül a várva várt csókhoz vezetett.

A színész nem rejtette véka alá az érzéseit, és hangsúlyozta, mennyire felszabadultan érzi magát Kiara mellett. A nő sem maradt adós a reakcióval, majd a történtek után így fogalmazott:

Olyan volt, mintha magammal csókolóztam volna.

Hozzátette, meglepte, mennyire jól működtek együtt, a tempót és a szenvedélyt is tökéletesnek érezte.

Sokak szerint A Nagy Ő történetének egyik legemlékezetesebb első csókja született meg, és minden arra utal, hogy ez a pillanat még komoly fordulatokat hozhat a műsorban.

