Új lány, váratlan csavar, sírás és Kiara Lord döbbenetes kijelentése – ez történt a Nagy Ő-ben

A végéhez közeledik a harc Stohl András szívéért, és a készítők váratlan fordulattal kavarták fel az eseményeket. A Nagy Ő legutóbbi adásában nem romantikus randi, hanem egy komoly beszélgetés állította próba elé a hölgyeket. A villában a hangulat pillanatok alatt feszültté vált, mikor megjleent Liptai Claudi. Kiara Lord kiakadt, valaki pedig sírva fakadt.
Nagy ŐStohl AndrásKiara Lord

Nagy Ő. Kiara Lord. Feszült érzelmek. Dráma, sírás, pornószínésznő és újabb fordulatok a Stohl András szívéért folyó ádáz küzdelemben.

Kiara Lord a Nagy Ő népszerű karaktere
Kiara Lord a Nagy Ő népszerű karaktere
Fotó: MW Boulvár

A Nagy Ő új epizódjában a feleség jelöltek rendhagyó helyzetben találták magukat. Stohl András barátja, Liptai Claudia érkezett, hogy kérdéseivel próbára tegye őket.

Liptai Claudia elé ültek a hölgyek a Nagy Ő-ben

A négy versenyben maradt hölgy – Kiara Lord, Kriszta, Móni és Panna – ezúttal nem kettesben tölthetett időt Stohl Andrással. Megérkezett Liptai Claudia, aki 35 éve a színész legjobb barátja, és már az első percben jelezte: kemény kérdésekre számíthatnak.

A beszélgetés tétje egyértelmű volt: ki méltó arra, hogy tovább küzdjön Stohl András szívéért.

Kiara Lord botrányos kijelentése Stohl Andrásról

A legnehezebb helyzetbe Kiara Lord került, aki már előre tartott a találkozótól. A beszélgetés során egy megdöbbentő mondat csúszott ki a száján: szerinte nem Andrással fogja leélni az életét, mert úgy gondolja, a színész előbb hal meg nála.

Stohl András, Nagy Ő, nagyő, stohlandrás
Stohl András, az idei Nagy Ő
Fotó: SztárTitkok  / YouTube / képkivágás

Sírás és feszültség a műsorban

A macska-egér játék után Móni sem tudta visszatartani az érzelmeit, és az őszinte beszélgetés közben ismét sírásba tört ki. A hölgyek között egyre élesebb lett a verseny, hiszen a harc Stohl András szívéért minden eddiginél keményebb szakaszába lépett – írja a BORS, ahol többet is megtudhat.

Olvasóink szerint ez a hölgy illik leginkább Stohl Andráshoz

Kiderült az igazság: ezért vállalta el A Nagy Őt Stohl András

A Nagy Ő sztárja őszintén vallott a műsor kihívásairól. Stohl András bevallotta, számára fontos, hogy valaki szeresse, és ez vezette ahhoz is, hogy elvállalja a műsort.

 

