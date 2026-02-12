Új lány, váratlan csavar, sírás és Kiara Lord döbbenetes kijelentése – ez történt a Nagy Ő-ben

Nagy Ő. Kiara Lord. Feszült érzelmek. Dráma, sírás, pornószínésznő és újabb fordulatok a Stohl András szívéért folyó ádáz küzdelemben.

Kiara Lord a Nagy Ő népszerű karaktere

Fotó: MW Boulvár

A Nagy Ő új epizódjában a feleség jelöltek rendhagyó helyzetben találták magukat. Stohl András barátja, Liptai Claudia érkezett, hogy kérdéseivel próbára tegye őket.

Liptai Claudia elé ültek a hölgyek a Nagy Ő-ben

A négy versenyben maradt hölgy – Kiara Lord, Kriszta, Móni és Panna – ezúttal nem kettesben tölthetett időt Stohl Andrással. Megérkezett Liptai Claudia, aki 35 éve a színész legjobb barátja, és már az első percben jelezte: kemény kérdésekre számíthatnak.

A beszélgetés tétje egyértelmű volt: ki méltó arra, hogy tovább küzdjön Stohl András szívéért.

Kiara Lord botrányos kijelentése Stohl Andrásról

A legnehezebb helyzetbe Kiara Lord került, aki már előre tartott a találkozótól. A beszélgetés során egy megdöbbentő mondat csúszott ki a száján: szerinte nem Andrással fogja leélni az életét, mert úgy gondolja, a színész előbb hal meg nála.

Stohl András, az idei Nagy Ő

Fotó: SztárTitkok / YouTube / képkivágás

Sírás és feszültség a műsorban

A macska-egér játék után Móni sem tudta visszatartani az érzelmeit, és az őszinte beszélgetés közben ismét sírásba tört ki. A hölgyek között egyre élesebb lett a verseny, hiszen a harc Stohl András szívéért minden eddiginél keményebb szakaszába lépett – írja a BORS, ahol többet is megtudhat.

Kiderült az igazság: ezért vállalta el A Nagy Őt Stohl András

A Nagy Ő sztárja őszintén vallott a műsor kihívásairól. Stohl András bevallotta, számára fontos, hogy valaki szeresse, és ez vezette ahhoz is, hogy elvállalja a műsort.