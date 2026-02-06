A Nagy Ő kiesője továbblépett: máris új szerelme van?

A Nagy Ő új évadában sok néző figyelmét felkeltette Andrade de Souza Miriam, azaz Mimi, aki nemcsak karakteres személyiségével, hanem történetével is belopta magát a szívükbe. A reality show sztárja a szereplésnek köszönhetően új lehetőségeket talált, miközben magánéletében is változások történtek – írja a Bors.

Nagy Ő Miminek rengeteget adott a műsor – Fotó: TV2

Ki Nagy Ő Mimi új szerelme?

Mimi fiatalon lett édesanya, négy gyermeket nevelt fel önerőből, miközben saját álmait háttérbe szorította. A Nagy Ő forgatása azonban új irányt hozott életébe: Magyarországra költözött, és üzleti értékesítőként, valamint a CombatX MMA Hungary marketingeseként kezdett aktívan dolgozni. A reality showban ugyan nem nyerte el a végső rózsát, de számára a szereplés mégis fontos élmény volt:

Pont jókor jött a forgatás, egy hónapig nem kellett dolgoznom. Jó barátnőket is szereztem a villában, ami nekem rengeteget adott

– mondta Mimi.

Ma magánéletében a párkeresés helyett inkább a karrierre koncentrál: harcosokat hoz Brazíliából, szerződéseket ír, és a nagy MMA-gálák szervezésében is részt vesz. Mint fogalmazott, már van szerelme is, igaz, nem emberi formában: az MMA-kesztyű az, ami jelenleg a szívéhez legközelebb áll.

