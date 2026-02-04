Stohl András lánya kitálalt: ezt gondolja a Nagy Ő versenyzőiről

Újabb váratlan fordulat borzolta a kedélyeket a Nagy Ő legutóbbi adásában, amikor különleges vendég érkezett a villába. Stohl András egyik lánya, Stohl Rebeka személyesen akarta felmérni, kik pályáznak édesapja szívére. A látogatás komoly feszültséget okozott a versenyzők közt – írja a Bors.

Stohl András lánya volt Nagy Ő villájának legújabb vendége – Fotó: TV2

Stohl András lánya A Nagy Őben

A szereplők először attól tartottak, hogy újabb rivális költözik be, ám hamar kiderült: a család fontos tagja érkezett. Rebeka megjelenése azért is volt súlyos, mert nem sokkal korábban Szarka Éva is csatlakozott a mezőnyhöz. Lékai-Kiss Ramóna feladata szerint a lányoknak prezentációban kellett bemutatniuk, hogyan képzelik el a közös jövőt Stohl Andrással. Till Attila is értékelte a munkákat: Mezei Böbe megoldását dicsérte, Szabó Melindánál viszont hiányolta, hogy András szerepe háttérbe szorult. A legnagyobb feszültség Kiara Lord körül alakult ki, aki láthatóan zavarba jött Rebeka reakciójától.

Neked ő nem lenne jó társad

– fogalmazott Stohl András lánya. Rebeka ugyanakkor elismerően beszélt Szarka Éváról, a feladatot pedig Antal Gina nyerte, aki randilehetőséget kapott Andrástól. A színész nem titkolta érzéseit, kijelentve, hogy régóta szeretne kettesben időt tölteni Ginával. A családi próbatétel így új erőviszonyokat teremtett a Nagy Ő villájában, és tovább fokozta a verseny tétjét.

A rózsaceremóniát követően sem volt unalmas az élet a villában. Az új szereplő érkezése mindenkit váratlanul ért, a Nagy Ő szerelméért folyó rivalizálás pedig egészen új szintekre lépett.

