Meglepő vallomást tett a Nagy Ő: Stohl András elszólta magát?

A Nagy Ő legutóbbi adásában tovább fokozódott a feszültség Stohl András és Kiara Lord között. A páros randija ezúttal a villán kívül folytatódott, ahol egy romantikus vacsora egészen váratlan irányt vett – írja a Bors.

A Nagy Ő randija Kiara Lorddal meglepő fordulatot vett – Fotó: TV2

A Nagy Ő: Stohl András vallomása mindent felülírt

Stohl András és Kiara Lord közös estéje a Sztárban Sztár All Stars forgatása után indult, ahol Kiara elmondása szerint fantasztikusan érezte magát, és meghatotta, mennyire tisztelik a sztárok a Nagy Ő-t. Liptai Claudia és Till Attila előítélet nélkül fogadták, ami sokat segített neki az oldódásban.

A randi azonban nem indult zökkenőmentesen: Kiara a sárga rózsát Mezei Böbétől „szerezte meg” egy játék során.

A vacsorán azonban Stohl András elismerően beszélt a lány érett hozzáállásáról, majd egy rövid, de annál beszédesebb mondattal lepte meg:

Te egy nagyon jó csaj vagy… nagyon beléd lehetne szeretni.

A köztük lévő vonzalom ezzel új szintre lépett, ám a következő epizódban érkező új szereplő még komoly fordulatot hozhat, és Kiara eddig biztosnak tűnő helyzete is veszélybe kerülhet.

Romantikus pillanatok helyett feszült hallgatás és éles mondatok uralták a hangulatot a pénteki adásban. A Nagy Ő történetében ritkán látott konfliktus robbant ki, amikor Stohl Andrásnál végleg elszakadt a cérna Gina viselkedése miatt.

Kiara Lord neve sokak számára a felnőttfilmes iparral és a realityműsorok világával forrt össze, ám a celeb életútja jóval összetettebb, mint azt elsőre gondolnánk. A Nagy Ő és a Farm VIP szereplőjeként ismertté vált Kiara Lord korábban egészen más pályán is kipróbálta magát.