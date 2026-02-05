Megfagyott a levegő a Nagy Ő forgatásán! Erre a fordulatra senki sem számított

Megdöbbentő fordulat borzolta a kedélyeket a Nagy Ő legutóbbi adásában: a rózsaceremónia végén olyan döntés született, amelyre sem Stohl András, sem a nézők nem számítottak. A Nagy Ő történetének egyik legdrámaibb pillanata dermedt csenddel zárult – írja a Bors.

Nemet mondtak Stohl Andrásnak A Nagy Őben

Mi történt a Nagy Ő rózsaceremóniáján?

A szerdai epizódban tíz versenyző közül már csak ketten maradtak rózsa nélkül, amikor Stohl András egyre feszültebben irányította a ceremónia utolsó perceit. Elismerte, hogy nehéz döntés előtt áll, hiszen két olyan játékostól kellett volna búcsúznia, akik közel állnak hozzá. Végül Melinda és Mimi távozott – ám az igazi meglepetés csak ezután következett.

Stohl András Mónikát hívta magához az utolsó rózsával, és arra kérte, maradjon a műsorban. A válasz mindenkit megdöbbentett:

Nem tehetem

– mondta a lány lesütött szemmel. A jelenet végén szinte megfagyott a levegő, mindenki szótlanul állt a példátlan helyzet előtt: visszautasították Stohl Andrást.

Mint kiderült, a döntésnek komoly előzményei voltak. Mónika már napok óta rosszul érezte magát a versenyben, és őszintén beszélt a lányok közötti konfliktusokról is:

Szerintem nem Andrást keresik, hanem a képernyőidőt.

