Megfagyott a levegő a Nagy Ő forgatásán! Erre a fordulatra senki sem számított

Senki sem számított arra, ami a rózsaceremónia legvégén történt. A Nagy Ő újabb epizódja minden eddiginél drámaibb pillanatot hozott.
Megdöbbentő fordulat borzolta a kedélyeket a Nagy Ő legutóbbi adásában: a rózsaceremónia végén olyan döntés született, amelyre sem Stohl András, sem a nézők nem számítottak. A Nagy Ő történetének egyik legdrámaibb pillanata dermedt csenddel zárult – írja a Bors.

Nemet mondtak Stohl Andrásnak A Nagy Őben
Mi történt a Nagy Ő rózsaceremóniáján?

A szerdai epizódban tíz versenyző közül már csak ketten maradtak rózsa nélkül, amikor Stohl András egyre feszültebben irányította a ceremónia utolsó perceit. Elismerte, hogy nehéz döntés előtt áll, hiszen két olyan játékostól kellett volna búcsúznia, akik közel állnak hozzá. Végül Melinda és Mimi távozott – ám az igazi meglepetés csak ezután következett.

Stohl András Mónikát hívta magához az utolsó rózsával, és arra kérte, maradjon a műsorban. A válasz mindenkit megdöbbentett:

Nem tehetem

– mondta a lány lesütött szemmel. A jelenet végén szinte megfagyott a levegő, mindenki szótlanul állt a példátlan helyzet előtt: visszautasították Stohl Andrást. 

Mint kiderült, a döntésnek komoly előzményei voltak. Mónika már napok óta rosszul érezte magát a versenyben, és őszintén beszélt a lányok közötti konfliktusokról is:

Szerintem nem Andrást keresik, hanem a képernyőidőt.

Stohl András lánya kitálalt: ezt gondolja a Nagy Ő versenyzőiről

Senki sem számított ilyen őszinte véleményre a vendégtől. A Nagy Ő legutóbbi adásában Stohl Rebeka alaposan felkavarta az állóvizet.

Váratlan fordulat: egy új versenyző mindent megváltoztathat a Nagy Őben

A rózsaceremóniát követően sem volt unalmas az élet a villában. Az új szereplő érkezése mindenkit váratlanul ért, a Nagy Ő szerelméért folyó rivalizálás pedig egészen új szintekre lépett.

 

