A súlyos műtét után új hírek érkeztek Molnár György Elefántról

Az Omega legendás gitárosa, Molnár György „Elefánt” jelenleg is kórházban van, de ha minden jól alakul, másfél–két héten belül hazatérhet. A zenész a fél éve tartó gyógyulási folyamat végéhez közeledik.
Molnár György „Elefánt” elmondása szerint a hosszú kórházi tartózkodás alatt 14 kilót fogyott, ugyanakkor folyamatosan erősödik. Naponta két alkalommal vesz részt gyógytornán, és már a lépcsőzést is egyre magabiztosabban végzi.
A magyar zenész hangsúlyozta, hogy nagyon várja a hazatérést. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kórház elhagyása után még egy–másfél hónapra lesz szüksége ahhoz, hogy teljes értékűnek érezze magát.
A zenésznek komoly tervei vannak a jövőre nézve. Ezekről azonban egyelőre nem kívánt részleteket elárulni.
Az Omega együttes legendás gitárosa 2025 őszén, nem sokkal 76. születésnapja előtt esett át egy nyolcórás nyitott szívműtéten. A beavatkozást követően hosszú, felügyelt gyógyulási időszak kezdődött, amely most már a végéhez közeledik – számolt be a BORS.
