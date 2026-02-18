Kihasználták és bántalmazták – Opitz Barbi mindent kitálalt

Opitz Barbi neve korábban gyakran szerepelt a sajtóban, ám nem mindig a zenei sikerei miatt. Az énekesnő ma már nyugodtabb időszakot él, és úgy érzi, a zűrös évek után képes új alapokra helyezni az életét. A bántalmazás, a csalódások és a kihasználás megtanították arra, hogy határokat húzzon, és a saját útját járja - írja a Bors.

Opitz Barbi a Hajdúhadházi Káposztás Napok első estéjén lépett színpadra 2024. szeptember 27-én

Fotó: Czinege Melinda

Miért vonult vissza Opitz Barbi a nyilvánosságtól?

A visszavonulás mögött több tényező állt. Az énekesnő elmondása szerint a magánéleti botrányok és a folyamatos figyelem elvitte a fókuszt a zenéről. Úgy érezte, hogy nem a dalai, hanem a magánélete kerül a középpontba, ami hosszú távon felemésztette. A nehéz időszakban fizikai bántalmazás és pszichés bántalmazás is érte párkapcsolataiban. Olyan emberekben kellett csalódnia, akikben korábban megbízott, és anyagi veszteségek is érték. Saját bevallása szerint volt, amikor csak arra tudott koncentrálni, hogy „ezt a napot élje túl”.

Hogyan indítja újra a karrierjét Opitz Barbi?

Az énekesnő 2025 őszén ismét stúdióba vonult, és új dalok készítésébe kezdett. A karrier újraindítás nem csupán egy hangzatos kijelentés számára: aktívan részt vesz a dalszerzésben, sőt, a készülő klip forgatókönyvét is ő írja. 2026-ra konkrét célokat fogalmazott meg: szeretne újra a színpadon állni és a zenén keresztül kapcsolódni a közönségéhez. Stílusában is változtatott – a retró hangulat inspirálja, ami a megjelenésében és a vizuális világában is visszaköszön.

Felismerhetetlen lett Opitz Barbi - fotók

Egészen megváltoztatta a külsejét az énekesnő, a rajongóinak tetszenek a képek. Opitz Barbi új imázsa miatt mindenki rá figyel.